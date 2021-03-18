В феврале пассажиропоток Толмачево сократился почти на четверть

Пассажиропоток новосибирского аэропорта Толмачево в феврале 2021 года составил 358,7 тыс. человек. По данным Росавиации, в феврале прошлого года он составлял 458,4 тыс. пассажиров. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях, сообщает пресс-служба аэропорта, в феврале этого года увеличилось на 3% до 338,4 тыс. человек, на международных рейсах пассажиропоток снизился на 85,4% до 20,3 тыс. человек.

Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали такие направления из Новосибирска как Сочи (+94,5%), Уфа (+74,1%), Краснодар (+70,8%).

Количество самолето-вылетов сократилось на 11,6% по сравнению с февралем 2020 года до 2,1 тыс. В то же время грузопоток составил 2 515 т (+1,9%).

Ранее “Ъ-Сибирь” сообщал, что в январе 2021 года продолжилось вызванное пандемией снижение пассажиропотока. По сравнению с первым месяцем 2020 года Новосибирск (Толмачево) потерял 24,2% пассажиров, Красноярск (Емельяново) — 33,8%, Омск — 16,1% пассажиров. Они обслужили соответственно 391,3 тыс., 129,8 тыс. и 85,4 тыс. человек.

Подробнее о январском пассажиропотоке сибирских аэропортов — в материале “Ъ-Сибирь” «Лыжи пошли в гору».

Оксана Павлова