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В Красноярске завершено расследование дела о контрабанде древесины на 160 млн рублей

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о незаконном экспорте лесоматериалов общей стоимостью более 160 млн руб. По словам официального представителя ведомства Оксаны Горбуновой, обвиняемыми по делу проходят житель Красноярска и гражданин КНР. По версии следствия, контрабандисты предоставляли в таможню поддельные документы, подтверждающие законность внешнеэкономических сделок. Кроме того, злоумышленникам предъявлено дополнительное обвинение в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму 96 млн руб. Слушания по делу будут проходить в горсуде Канска Красноярского края.

Илья Николаев


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