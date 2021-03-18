В Красноярске завершено расследование дела о контрабанде древесины на 160 млн рублей

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о незаконном экспорте лесоматериалов общей стоимостью более 160 млн руб. По словам официального представителя ведомства Оксаны Горбуновой, обвиняемыми по делу проходят житель Красноярска и гражданин КНР. По версии следствия, контрабандисты предоставляли в таможню поддельные документы, подтверждающие законность внешнеэкономических сделок. Кроме того, злоумышленникам предъявлено дополнительное обвинение в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму 96 млн руб. Слушания по делу будут проходить в горсуде Канска Красноярского края.

Илья Николаев