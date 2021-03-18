Доля поддельной «молочки» в рознице не превышает 1,5% — эксперт

Доля фальсифицированной молочной продукции на розничном рынке РФ снизилась до 1-1,5%, заявил директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов на состоявшемся вчера в Казани заседании о перспективах развития молочной отрасли.

«Что касается фальсификата, то за последние 5-6 лет ситуация поменялась в лучшую сторону. Если после 2014 года, девальвации рубля и введенных санкций доля фальсификата на полках в магазинах резко выросла, то сейчас она снизилась и по нашим оценкам не превышает 1-1,5% по молочной категории»,— сказал господин Белов.

По его мнению, для данной отрасли есть «зона риска» — это, прежде всего, государственные закупки, несетевая розница.

«Я надеюсь, что проблема фальсификата в ближайшее время будет минимально актуальна для молочной отрасли»,— заключил он.

Глеб Меркин, "Ъ-Казань"