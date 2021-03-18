«Как ни крути, это пластик»

Громкий скандал в связи со сгоревшим в результате шалости детей памятником Воину-освободителю в Заинске может обернуться уголовным делом для его создателя Евгения Козлова и бывшего главы горисполкома Антона Петрова, принимавшего возведенный в прошлом году объект. Прокуратура считает, что экс-чиновник не учел правила пожарной безопасности, а подрядчик нарушил техзадание, исполнив монумент из горючего пластика. Господин Козлов заверил „Ъ“, что памятник, в соответствии с заказом, был изготовлен из «огнеупорного» полимера, который «сопротивляется какое-то время огню». Он считает случившееся «актом вандализма», не подпадающим под гарантийный случай.



Вчера прокуратура Заинска направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении заказчика и исполнителя работ по установке памятника Воину-освободителю, сгоревшего накануне. Надзорный орган считает, что бывший глава городского исполкома должен понести ответственность по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). А предприниматель, изготовивший памятник, — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Инцидент в небольшом городе на востоке Татарстана (население Заинска менее 40 тыс. человек), вызвавший широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, произошел во вторник вечером. На записи с камер видеонаблюдения видно, как четверо подростков жгут на «вечном огне» ветки, а затем поджигают венок на постаменте,— огонь быстро перекидывается на памятник. Пожарные получили сигнал о возгорании в 18:39. Через 11 минут, когда огонь был потушен, от монумента остался лишь металлический каркас. Его разобрали уже утром.

Вчера полицейские вычислили детей, подозреваемых в поджоге. Ими оказались три девочки и мальчик 2010–2012 годов рождения. На родителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Также «готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

В свою очередь следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России» (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Расследование на личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Шестиметровый памятник Воину-освободителю был открыт в Заинске к 75-летию Победы в Великой Отечественной в мае прошлого года. Прежний 13-тонный монумент из камня был демонтирован (простоял 45 лет), поскольку не подлежал реставрации. Местные власти отмечали, что новый символ воинского подвига изготовлен из огнеупорного полимера (и весит всего тонну).

Контракт на создание и установку нового памятника «Неизвестному солдату» был заключен 25 ноября 2019 года с индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска Евгением Козловым. От лица исполкома Заинска его подписал прежний руководитель Антон Петров (с конца прошлого года исполкомом уже руководит Роберт Садртдинов). В аукционной документации упоминается, что в материалах памятника должно использоваться негорючее стекловолокно, работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Стартовая цена стоимости подряда составляла 2,5 млн руб., однако предприниматель во время аукциона предложил цену в 1,5 раза ниже — 1,65 млн руб. Памятник изготавливался в промышленной творческой мастерской господина Козлова PolymerEstetik.

Вместе с тем прокуратура Заинска в ходе проверки (ее поручил провести исполняющий обязанности прокурора республики Алексей Заика) установила, что «муниципальный заказчик осуществил приемку выполненных работ по изготовлению и установке памятника, не убедившись в том, что объект отвечает требованиями пожарной безопасности». Также в надзорном органе заявили, «в ходе изготовления монумента не использовались негорючие материалы, предусмотренные техническим заданием аукционной документации».

Отметим, что исполком ставил задачу создать монумент с «нанесением полиэфирной смолы» и с покрытием, «имитирующим бронзу». Вместе с тем, согласно информации на специализированных ресурсах в интернете, недостатком полиэфирных смол называют их горючесть. Срок службы памятника должен был составить не менее 10 лет.

«Монумент был исполнен из полимерного материала, стеклопластика. Согласно техническому заданию»,— сказал вчера „Ъ“ Евгений Козлов. Он объяснил, что этот материал недорогой и «ремонтопригодный»: «По нему можно ударить, а потом все исправить». При этом господин Козлов заверил, что памятник действительно был изготовлен из «огнеупорного» материала, иначе при пожаре он сразу расплавился и сильно дымил. «Материал должен сопротивляться какое-то время открытому огню. Но это не означает, что он не горит. Я с утра проделал эксперимент: направлял пламя на деталь 1500 градусов — пламя потухало»,— рассказал господин Козлов. По его словам, техзадание не содержало требования, чтобы материал был полностью негорючим: «Чтобы памятник не сгорел — такого не было».

Предприниматель называл произошедшее «актом вандализма» и связывает пожар с тем, что сначала разгорелся венок. «Какое-то время огнеупорный материал сопротивляется, но, как ни крути, это пластик»,— пояснил он. Господин Козлов добавил, что не считает случай гарантийным. Он сообщил „Ъ“, что был допрошен следователями вчера по уголовному делу в качестве свидетеля.

Власти Татарстана пока воздерживаются от комментариев инцидента. «Завершится расследование, и тогда на основании расследования компетентных органов и всех проверок можно будет делать выводы»,— ответила на запрос „Ъ“ пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. Она добавила, что президент Татарстана Рустам Минниханов «проинформирован, ему докладывают о всех новых подробностях произошедшего». По ее словам, на памятник были потрачены деньги муниципалитета.

Глава Заинского района Разиф Каримов вчера обещал, что памятник будет восстановлен к 9 мая этого года. Он сообщил также, что «администрация района оказывает активное содействие правоохранительным органам в расследовании данного преступления». Также, по его словам, назначено внеочередное заседание градостроительного совета района, на котором будут рассмотрены сроки восстановления объекта.

Кирилл Антонов