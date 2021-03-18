Девелоперы уходят из центра Петербурга Они стали строить больше в других районах города

Из-за дефицита площадок в центре Санкт-Петербурга девелоперы рассматривают участки для строительства вне исторического центра. Так, созданная в Москве Glorax Development Андрея Биржина построит жилой комплекс площадью 35 тыс. кв. м за 4,5 млрд руб. на Курской улице. Это уже вторая площадка, приобретенная девелопером за последний месяц. Снижение предложения на рынке первичного жилья Северной столицы на 55% простимулировало девелоперов выводить свои объекты на рынок как можно быстрее.

Glorax Development Андрея Биржина построит жилой комплекс во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили “Ъ” в самой компании. На 0,99 га на Курской улице девелопер построит 35 тыс. кв. м жилья, из которых 20 тыс. кв. м — продаваемой площади.

Президент Glorax Development Андрей Биржин оценивает инвестиции в такой проект в 4,5 млрд руб., включая стоимость земельного участка.

Однако полностью застройщик участок не выкупал. В компании сообщили, что приобрели долю в проекте. Площадка во Фрунзенском районе будет застроена «в партнерстве с собственником участка», добавили в Glorax, не раскрывая их условий. Партнер Colliers Владимир Сергунин считает, что на Курской улице можно построить жилье бизнес-класса. Выручку от продажи квартир он оценивает в 4,5–5 млрд руб. при средней цене продажи 230–250 тыс. руб. за 1 кв. м.

Гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков говорит, что в условиях дефицита участков для застройки в более престижных районах Санкт-Петербурга застройщики стали обращать внимание на окраины исторического центра. В этом районе уже реализуется три жилых комплекса: «Днепропетровская, 37», «Дом у Каретного» и «Автограф». Господин Пашков отмечает, что в этих комплексах распроданы почти все квартиры и существующее предложение составляет менее 10%. При этом средняя стоимость продажи составляет около 220–250 тыс. руб. за 1 кв. м.

Как отмечает Николай Пашков, основными трендами прошлого года на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга стали:

резкое снижение предложения в продаже,

ажиотажный спрос на квартиры в строящихся домах,

существенное удорожание квадратного метра.

В прошлом году свободное предложение жилья сократилось на 55% и составило всего 1 млн кв. м, подсчитали в Knight Frank. Вследствие этого средняя стоимость квартиры за год выросла с 5,9 млн до 8 млн руб. Такая динамика цен зафиксирована впервые с 2008 года, заключает эксперт.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов