Государственную недвижимость в Татарстане отдадут в аренду на льготных условиях

Минземимущества Татарстана сформировало перечень из 54 объектов недвижимости для предоставления предпринимателям в долговременную аренду на льготных условиях.

Речь идет 46 зданиях, помещениях, строениях, сооружениях и восьми земельных участках в различных населенных пунктах, в том числе в Казани.

Согласно размещенной на сайте министерства информации, власти намерены предоставить недвижимость в пользование в первые два года бесплатно. На третий год – с оплатой 25% арендной ставки, на четвертый – 50%, на пятый – 75%. Лишь на шестой год размер платежа достигнет 100% ставки.

При этом предпринимателям предоставляется право выкупить арендуемую недвижимость в собственность в соответствии с федеральным законом о развитии МСП.

Правда, на льготных условиях республиканская недвижимость может быть лишь под определенные цели. В числе таковых производство, переработка или сбыт сельхозпродукции, производство продовольственных и промышленных товаров, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, оказание коммунальных и бытовых услуг населению, развитие народных художественных промыслов, строительство и реконструкция объектов социального назначения и т.д.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"