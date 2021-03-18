«Тольяттимолоко» получило шанс

Кредиторы АО «Тольяттимолоко» планируют ходатайствовать перед судом о продлении процедуры внешнего управления вместо конкурсного производства, после которого организация прекратила бы деятельность. Судебный процесс о банкротстве компании по иску Андрея Рыжакова, бывшего топ-менеджера предприятия, длится около четырех лет. Как поясняют юристы, внешнее управление должно помочь должнику выйти из кризиса, однако на практике это не всегда удается.

Информация о планах кредиторов обратиться в суд с требованием продлить на предприятии срок внешнего управления на шесть месяцев появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Процедура финансового оздоровления стартовала в организации в конце 2019 года. Долг компании, согласно реестру требований кредиторов, составляет около 1 млрд руб. Больше всего средств — около 600 млн руб.— «Тольяттимолоко» задолжало физическому лицу — Юрию Колесову. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», человек с таким именем является совладельцем охранного предприятия ООО «Аргус», зарегистрированного в Костромской области. С иском о несостоятельности крупного производителя молочной продукции в суд еще в 2017 году обратился Андрей Рыжаков из-за задолженности в размере 4 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», Андрей Рыжаков в прошлом занимал должность финансового директора «Тольятти­молоко».

Другой кредитор — банк «Солидарность» (сумма требования около 300 млн руб.) в начале процесса по делу о несостоятельности тольяттинской компании, напротив, выступил с заявлением о злоупотреблении господином Рыжаковым правом при подаче заявления о признании «Тольяттимолоко» банкротом и об оставлении иска без рассмотрения, однако банку было отказано в требованиях. В октябре 2019 года в компании стартовало внешнее управление.

• АО «Тольяттимолоко» зарегистрировано в Тольятти в 1993 году на базе советского механизированного маслодельного завода, основанного в 1929 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем компании является ивановское ООО «РБХ» Фуада Гасанова. По информации из открытых источников, РБХ выступал инвестором предприятия и в 2014 году стал его собственником. Внешним управляющим тольяттинской организации указан Евгений ­Кузнецов.

Завод «Тольяттимолоко» производит молоко, сливки, кисломолочные питьевые продукты, а также сметану, творог, йогурт, сливочное масло и т.д. Продукция реализуется в Самарской области и городах соседних областей. Бренд «Тольяттимолоко» представлен, в том числе, в магазинах федеральных продуктовых сетей. По данным из открытых источников, производственные мощности завода позволяют ежедневно производить 150 тонн молочной, до 100 тонн кисломолочной и до 50 тонн творожной продукции и масла. Завод является одним из крупнейших производителей молочной продукции в регионе. В 2019 году выручка предприятия превысила 1,2 млрд руб., прибыль составила 9 млн руб. Данные за прошлый год не опубликованы. Судя по информации в электронной картотеке арбитражного суда, у предприятия отсутствуют споры с поставщиками. О массовых сокращениях на заводе не ­сообщалось.

По словам юристов, решение кредиторов свидетельствует об относительно неплохом положении дел на предприятии благодаря финансовым показателям или располагаемому имуществу.

«В процедуре внешнего управления разрабатывается план внешнего управления, где описываются конкретные меры по восстановлению платежеспособности. Например, такой мерой может стать продажа части имущества должника. Срок процедуры внешнего управления составляет 18 месяцев и может быть продлен до 24 месяцев, что и произошло в данном случае»,— говорит руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Как поясняет партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, внешнее управление дает шанс предприятию остаться на плаву, однако в основной массе случаев дело заканчивается конкурсным производством и реализацией имущества ­должника.

В 2019 году в Самарской области обанкротилось АО «Маслосырзавод „Кошкинский“», принадлежащее ГК «Алев». Долг завода превышал 1 млрд руб. Выставленное на торги имущество предприятия приобрела федеральная группа компаний «Русагро» за 115 млн руб. Однако еще до покупки на сайте ГК сообщалось, что холдинг занимается переработкой молока и производством продукции на площадке «Кошкинского».

Сабрина Самедова