Сошел с маршрутов

Саратовский перевозчик АО «Автокомбинат2» (АК2) через три месяца прекращает обслуживать 15 межмуниципальных маршрутов. Соответствующее заявление компания направила в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. В министерстве отметили, что в ближайшее время по этим направлениям будет объявлен новый конкурс. АК2 начал испытывать финансовые трудности после того, как его признали участником картельного сговора на повышение цен и возбуждения уголовного дела против бывшего гендиректора Андрея Беликова. Также у АО есть крупные налоговые недоимки. Юрист отмечает, что предприятие отказывается от наиболее выгодных маршрутов, с работой на которых не справляется из-за сложного финансового состояния.

Саратовское АО «Автокомбинат2» отказалось от 15 саратовских межмуниципальных маршрутов. Соответствующую информацию разместило на своем сайте региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Заявления о прекращении действия свидетельств о праве на перевозки организация представила 12 марта. В них идет речь об автобусных маршрутах, связывающих Саратов с населенными пунктами Дубки, Красный Октябрь, Расково, Михайловка, Свинцовка, Пристанное, Усть-Курдюм (два направления), Энгельс (два направления), Юрловка, Малая Скатовка, Усовка, Елшанка, Светлый.

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко пояснил „Ъ“, что по закону перевозчик обязан обслуживать эти маршруты в течение 90 дней, а в тридцатидневный срок будет объявлен конкурс на их обслуживание. Господин Козаченко пояснил, что перевозчик не обязан обосновывать отказ от обслуживания маршрутов. «Может, он вообще захотел уйти из этого бизнеса, стало неинтересно, может, возникли какие-то внутренние проблемы. Причины в таком случае не указываются»,— уточнил чиновник.

Получить комментарий АК2 „Ъ“ не удалось. В приемной директора предприятия Сергея Крайнова сказали, что никого из руководителей на месте нет, и когда будут — неизвестно.

Как сообщал „Ъ“, 20 февраля в Арбитражный суд Саратовской области поступил иск АО «Автокомбинат2» о признании себя банкротом, однако определением суда от 1 марта был возвращен заявителю в связи с отсутствием среди документов уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным. Сумма исковых требований, указанных в заявлении, составляет 105,62 млн руб.

АК2 является участником антимонопольного дела о картельном сговоре между перевозчиками. Саратовское УФАС обратило внимание на то, что АО «Автокомбинат2», АО «Межгородтранс», ООО «Икар-Авто» и МУПП «Саратовгорэлектротранс» повысили цены на проезд в общественном транспорте с 17 до 23 руб. одновременно в период с 28 июля по 1 августа 2018 года. «Такая скоординированность и активность действий не свойственна перевозчикам в силу того, что данные хозяйствующие субъекты являются конкурентами между собой»,— пришли к выводу в антимонопольном органе. Перевозчики неоднократно пытались обжаловать это решение, однако им это не удалось. По антимонопольному делу компания была оштрафована на 11 млн руб. Кроме того, признанная в сговоре компания не может участвовать в открытых конкурсах на осуществление пассажирских перевозок. В прошлом году «Автокомбинат2» не участвовал ни в одной из конкурсных процедур.

За время разбирательств с УФАС в АК2 сменился руководитель. Бывшему генеральном директору Андрею Беликову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, господин Беликов с 2014 по 2017 год, зная, что у компании отсутствует собственный подвижной и водительский состав, предоставлял в министерство социального развития области заведомо ложные сведения о том, что АО «Автокомбинат2» своими силами перевозило льготников. За несколько лет руководитель предприятия получил 450 млн руб. субсидий, часть из которых, полагает следствие, распределил между индивидуальными предпринимателями, а больше 15 млн якобы похитил. Дело рассматривал Ленинский районный суд Саратова, но в начале апреля прошлого года оно было возвращено прокурору. Суд пришел к выводу, что обвинительное заключение не соответствует выводам суда и в действиях господина Беликова усматриваются признаки «более тяжкого преступления».

В начале рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции в декабре 2019 года Андрей Беликов признал себя виновным, однако затем изменил позицию и стал отрицать вину.

АО «Автокомбинат2» является крупнейшим автотранспортным предприятием Саратова с 1963 года, с 1998 года приоритетным направлением стали пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах. До 2019 года на АК2 приходилось более 50% рынка городских пассажирских перевозок Саратова. По данным kartoteka.ru, в 2019 году выручка «Автокомбината2» составила 102,81 млн руб., однако год был закрыт с убытком в 2,51 млн руб. В 2018 году выручка была в два раза меньше (50,59 млн), однако чистая прибыль составила 1,14 млн руб. В базе Федеральной службы судебных приставов значится неоплаченный долг компании перед налоговыми органами 97,5 млн руб.

По данным областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, общий объем транспортных услуг в регионе в 2019 году составил 57 млрд руб. Информацию за прошлый год в областном минтрансе предоставить не смогли, однако уточнили, что пассажиропоток по всем видам транспорта снизился на 30% из-за режима само­изоляции и ограничительных мероприятий, связанных с COVID19.

Специализирующая­ся на работе перевозчиков директор юридической компании «Авис» Гелена Алексеева отметила, что на рынке ожидали отказа АК2 от части маршрутов четыре месяца назад, когда стало известно о недоимке предприятия по налогам. «Это очень хорошие маршруты, с огромным количеством льготных пассажиров, которые активно субсидируются правительством. Основная доля поступлений на расчетный счет АК2, полагаю, были бюджетные поступления за счет льготников как раз на этих маршрутах. Это наиболее рентабельные пригородные маршруты. Однако предприятие не справляется с ними, так как находится в предбанкротном состоянии»,— отметила госпожа Алексеева.

Марина Ковалева