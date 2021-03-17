«Локомотив» всухую выиграл у ЦСКА в первом матче серии плей-офф КХЛ

17 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» провел первую игру серии до четырех побед второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным ЦСКА. Матч в Москве завершился со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Первые два периода матча закончились безрезультатно. На 50-й минуте третьей двадцатиминутки железнодорожники открыли счет. Отличился Егор Коршков. На последней минуте матча Михаил Беляев удвоил счет, отправив шайбу в пустые ворота армейцев.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Второй матч команд также пройдет в Москве 19 марта. Третья и четвертая встречи состоятся 21 и 23 марта в Ярославле. В случае необходимости, дополнительные матчи будут проходить 25 марта в Москве, 27 марта в Ярославле и 29 марта в Москве.

В регулярном чемпионате КХЛ команды встречались четыре раза. В трех играх сильнее был ЦСКА. Первая игра 16 ноября в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Во второй встрече тоже в Москве армейцы выиграли со счетом 3:2. В четвертом матче 25 февраля в Ярославле «Локомотив» уступил по буллитам со счетом 2:3. А в третьей встрече 14 января в Ярославле железнодорожники выиграли со счетом 3:0.

Антон Антонов