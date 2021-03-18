Свинокомплекс «Пермский» вновь не смог продать стадо в 88 тыс. голов

Торги по продаже поголовья свиней ООО «Свинокомплекс “Пермский”» признаны не состоявшимися. По информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на них не поступило ни одной заявки. Всего на аукцион было выставлено более 88 тыс. голов. Начальная цена лота составляла 422 млн руб. Согласно конкурсной документации, поголовье находится в залоге у АО «Россельхозбанк», АО «Пермский свинокомплекс» и ООО «Ваш аудитор».

Торги по реализации еще 11 лотов, среди которых дебиторская задолженность омского ООО «Торговый дом “Синергия”» тоже не состоялись из-за недостаточного количества участников.

Это вторые торги по продаже имущества предприятия. Первый аукцион прошел 19 января. Тогда начальная цена лотов была выше, в частности, свиноголовье было оценено в 468,9 млн руб., задолженность «Синергии» — 455,9 млн руб., свинокомплекса «Ударный» — 9,2 млн руб. Однако торги тоже не состоялись из-за отсутствия заявок.

Напомним, имущество Пермского свинокомплекса с 2015 года арендовало ООО «Свинокомплекс „Пермский“» (контролировалось омским ЗАО «Группа «Синергия»). Арендатор получил в собственность стадо Пермского свинокомплекса на основании зачета по вексельным схемам и планировал приватизировать все предприятие. Но новые краевые власти в 2017 году расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве.