Кубанский бизнес повышает эффективность

На сегодняшний день 122 кубанских производителя стали участниками нацпроекта — об этом сообщил СМИ вице-губернатор края Игорь Галась. «Из них 11 предприятий в этом году заключили с министерством экономики региона соответствующие соглашения. Всего в планах на 2021 год вовлечь в нацпроект 30 компаний. Мы, как всегда, ставим перед собой цель обеспечить активное участие бизнеса»,— сообщил заместитель главы Краснодарского края.

Он также отметил, что за минувшие два года обучение бережливым технологиям в рамках национального проекта прошли 1,1 тыс. кубанских специалистов. «Это на 60% больше, чем планировалось. С начала 2021 года эксперты регионального центра компетенций обучили 98 человек, и эта работа будет продолжаться»,— рассказал Игорь Галась.

Как отметили в министерстве экономики Кубани, которое курирует нацпроект, при использовании бережливых технологий на отдельных участках производства производительность труда можно повысить практически в два раза без финансовых затрат на переоборудование. В рамках проекта предлагается разработка и реализация индивидуальных программ на отдельных участках производства. Помогают в этом эксперты федерального или регионального центров компетенций.

Для стимулирования участников нацпроекта по поручению губернатора Вениамина Кондратьева разработаны специальные меры поддержки. В частности, предприятия могут получить в региональном Фонде развития промышленности льготные займы под 2% годовых. Кроме того, для таких компаний предусмотрен инвестиционный налоговый вычет до 90%, а налог на имущество составляет 0,01%.

Как рассказал Игорь Галась, участники нацпроекта уже видят эффект от внедрения бережливых технологий. Например, водоканалу Сочи удалось сократить время устранения аварий на 35%. На элеваторе в ст. Каневской, где оптимизировали выпуск комбикорма, время производства снизилось на 24%, а время простоя из-за поломок оборудования — на 34%. В результате на 10% выросла выручка.

Напомним: участники нацпроекта должны соответствовать нескольким критериям, в частности их годовая выручка должна быть не ниже 400 млн рублей. Однако Краснодарский край пошел дальше. По поручению главы региона был определен перечень предприятий с объемом годовой выручки от 200 до 400 млн рублей. В декабре прошлого года Игорь Галась заявил СМИ, что в крае разрабатывается комплекс мер для их участия в региональной программе повышения производительности труда. «Мы хотим помочь этим предприятиям увеличить выручку и "вырастить" из них новых участников национального проекта. Таким образом мы решаем не только экономическую задачу, но и социальную, стимулируя рост зарплат, появление новых рабочих мест»,— сообщил тогда вице-губернатор.

Кроме того, в августе прошлого года Вениамин Кондратьев вышел с инициативой к Министерству экономического развития РФ дополнить базовый перечень отраслей, в которых реализуется нацпроект, санаторно-курортным комплексом.

В крае откроются семь новых ФАПов



Вице-губернатор Кубани Анна Минькова на краевом совещании обсудила с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам развитие амбулаторно-поликлинической помощи в регионе

Как отметила замглавы региона, в текущем году в станицах и хуторах Кубани появятся семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), два из них в Анапе, по одному — в Брюховецком, Кореновском, Кущевском, Лабинском и Мостовском районах. Их возведут по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также в этом году приступят к проектированию шести ФАПов, которые планируют открыть в 2022 году.

«В фельдшерско-акушерских пунктах должна оказываться качественная первичная медицинская помощь. Но при их строительстве также важно учитывать комфорт и доступность для жителей: предусматривать благоустройство территории, по возможности — парковочные места»,— акцентировала внимание участников совещания Анна Минькова.

Как сообщили в региональном минздраве, всего до 2025 года в рамках программы по модернизации первичного звена на Кубани планируют построить 31 ФАП. Пункты состоят из палаты дневного стационара, процедурного кабинета, комнат для хранения медикаментов, подсобных и служебных помещений.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края