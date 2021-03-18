В Перми достроят два проблемных дома в ЖК «Триумф»

Федеральный Фонд защиты прав граждан-участников строительства принял решение о восстановлении прав дольщиков трех проблемных домов Пермского края. Как сообщает региональный минстрой, речь идет о домах в ЖК «Триумф» по ул. Карпинского, 108, 110а и ул. Норильской, 2аа.

Объекты по ул. Карпинского, 108 и 110а решено достроить. В ближайшее Федеральный и Региональный фонды защиты прав дольщиков заключат соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства зданий. Затем Региональный фонд подаст в суд заявление о передаче прав на достройку объектов. После удовлетворения заявления у него будет три года на достройку в соответствии с законодательством.

Дольщики дома по ул. Норильской, 2аа получат компенсации. Для каждого дольщика расчет суммы выплат будет произведен индивидуально, исходя из рыночной стоимости квадратного метра на данный момент.

Первые два дома возводил ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Осенью 2020 года кооператив был признан банкротом. В отношении 231 квартиры участниками строительства в процедуре банкротства заявлены требования о передаче жилых помещений. Дом по ул. Норильской, 2аа строил ЖСК «Триумф. Квартал 2». Решение о банкротстве принято судом в 2018 году. Обманутым оказался 81 дольщик.