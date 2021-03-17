В Чувашии расследуют дело о мошенничестве с поставкой смартфонов из Санкт-Петербурга

Троим жителям Санкт-Петербурга 26, 28 и 30 лет предъявлено обвинение в групповом мошенническом хищении денег (ч.4 ст.159 УК РФ) у 13 жителей Чувашии (в том числе и несовершеннолетнего) с помощью сайтов по продаже смартфонов. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

Сумма ущерба превышает 125 тыс. руб.

Согласно материалам дела, члены ОПГ с целью мошенничества с мая 2019 года по июнь 2020 года создали сайты по продаже смартфонов известных марок по ценам, значительно ниже рыночных. Они предлагали гражданам для покупки перечислить через отделения Почты России на указанные счета деньги. Смартфоны обещали прислать на почте. Однако потерпевшие получили либо уже побывавшие в употреблении мобильники, либо аппараты других марок, значительно уступающие по техническим характеристикам.

Как отмечают ведомстве, фигуранты были задержаны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ходе спецоперации СУ СКР по Чувашии и МВД по Чувашии. Еще один подозреваемый был объявлен в розыск. В ходе 16 обысков у них изъяли 30 смартфонов, компьютеры и оргтехнику, банковские карты, почтовые извещения, 200 тыс. руб., а также «иные предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу».

Следствие не исключает, что потерпевшими от действий обвиняемых могут быть жители и других регионов РФ.

Сейчас обвиняемые с санкции суда находятся в СИЗО. Какие они дают показания, а также данные об их личностях, роде занятий и иные подробности дела следствие не раскрывает.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"