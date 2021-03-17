Расходы вернулись в прошлое

За год пандемии потребительские расходы снизились до пятилетнего минимума. В 2020-м домохозяйства потратили на 9% или примерно на 1,7 тыс. руб. в месяц меньше, чем в 2019-м. По данным аналитиков компании FinExpertiza, это рекордные показатели за последние пять лет — сильнее потребление падало только в 2015-м. В совокупности в экономику в прошлом году поступило почти на 3 трлн руб. меньше, чем до пандемии.

В первую очередь снижение потребления произошло из-за локдаунов и карантинных мер, подчеркнул член совета директоров компании FinExpertiza Агван Микаэлян. По его словам, сильнее всего уменьшили свои траты жители Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской области и Дагестана: «Если посмотреть, как сократилась прибыль или как увеличились убытки разных отраслей, самое сильное падение пришлось на сферу услуг — общепит, логистику, туризм, транспорт и хранение. В нашем последнем исследовании мы определили, в каких регионах это сокращение было заметнее всего.

В наиболее обеспеченных регионах и областях, имеющих в среднем более высокие доходы, траты снизились значительнее, чем у регионов, в которых абсолютный уровень потребительских расходов низок.

В процентном соотношении самые высокие показатели были зафиксированы у Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края.

В абсолютном выражении, конечно, на первом месте — Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Магадан, Ямало-Ненецкий автономный округ. Структура расходов в более и менее обеспеченных регионах разная. В менее обеспеченных регионах огромная доля потребительских затрат идет на продовольствие, бытовые услуги, ЖКХ и прочее. Их сократить было сложно, тем более что люди сидели дома — показатели явно подскочили во втором квартале, когда был локдаун. Что касается более обеспеченных с точки зрения доходов регионов, солидная доля их затрат — общепит, отдых — сократилась где-то вынужденно, где-то добровольно».

Данные Росстата схожи с подсчетами FinExpertiza: в прошлом году россияне снизили потребление более чем на 3 трлн руб., хотя до пандемии прогнозировалось, что в 2020-м расходы домохозяйств вырастут, напомнил директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин. По его мнению, на российскую экономику такое рекордное сокращение будет влиять еще несколько лет: «Падение потребления в прошлом году — это по большей части не источник кризиса, а его следствие.

Ограничительные меры, потеря доходов у населения сказались на том, что люди стали меньше тратить, и это само по себе негативно повлияло на благосостояние россиян.

Основной удар по экономике пришелся в прошлом году, поэтому мы видели падение в 2020 году, и это само по себе было плохо.

Сейчас мы хоть и восстанавливаемся, но тем не менее в течение этого года показатели будут ниже уровня 2019 года, а на ту траекторию, которой мы следовали до 2020 года, мы выйдем только через два-три года. Все-таки мы должны были продолжать расти в 2020 и 2021 году, вместо этого мы в прошлом году упали. Потом потребуется еще несколько лет, чтобы мы наверстали упущенное. С какой скоростью это будет происходить, не очень понятно. Сейчас основные прогнозы роста экономики оказываются в районе 3%, возможно, они будут даже выше, но потребление — один из драйверов роста. За прошлый год население накопило достаточно большие сбережения, несмотря на падение доходов. Сейчас Центральный банк держит низкую процентную ставку именно для того, чтобы стимулировать расходы и компаний, и людей. Как минимум розничное потребление, спрос на товары уже возвращаются к уровню 2019 года, хотя потребность в услугах по-прежнему значительно ниже. Мы ожидаем, что по большей части восстановление до уровня 2019 года произойдет до конца этого года или, может быть, придется на начало 2022 года, а дальше уже начнется рост».

Впрочем, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что падение расходов россиян в 2020 году вряд ли отразится на росте экономики: «Если мы оцениваем мультипликативный эффект на темпы экономического роста, то, скорее всего, он будет несущественным или вовсе будет отсутствовать. Снижение расходов были в значительной мере компенсированы в макроэкономическом плане. В 2020 году Россия как экономика впервые, наверное, за всю свою историю перешла к контрциклическому стимулированию: была понижена ставка ЦБ, были проведены трансферты домохозяйствам, розданы деньги.

Однако те масштабы, о которых мы говорим, не привели к какому-то существенному увеличению размера госдолга, это не “красная зона” и даже не “желтая”.

Конечно, был некоторый недобор по налоговым поступлениям, но я не думаю, что это существенно в макроэкономическом бюджетном плане. Такое положение дел было связано с некоторым увеличением безработицы, но это компенсируется в ближайшие кварталы. Российский бюджет так устроен, что очень много поступлений идет от продажи сырья, от НДС. НДФЛ, доходы физических лиц не так сильно влияют, их сокращение не стоит слишком сильно переоценивать».

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По данным SberIndex, в этом году в первую неделю марта россияне значительно увеличили свои расходы — на 4% год к году. Впрочем, после 8 марта рост трат затормозился на уровне чуть более 2%, а по подсчетам исследовательского холдинга «Ромир» средний чек и вовсе вернулся на уровень прошлого года.