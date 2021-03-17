Бензин «залили» до пиковых значений

Кремль и кабинет министров не видят предпосылок для очередного топливного кризиса в России, при этом цены на бензин на заправках растут уже девять недель подряд. В Счетной палате предупредили, что рост стоимости нефти может спровоцировать резкое подорожание бензина, как это было в 2018 году. А это, в свою очередь, повысит социальную напряженность.

По данным аналитического центра при Минэнерго, горючее в рознице растет девять недель подряд. А оптовая цена Аи-92 на прошлой неделе побила исторический рекорд. В 2018 году при схожей ситуации правительству пришлось регулировать цены в ручном режиме. Сейчас в Минэнерго заявляют, что приняли «срочные меры» для сдерживания стоимости топлива, и кризис стране не грозит. Запасов бензина в России много, а оптовые цены — снижаются.

Но надолго ли? Или Россию все же ждет топливный кризис? Гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов считает, что пока ситуация складывается в пользу нефтяников, поэтому цены удастся сдержать.

«Есть сейчас два сценария по корректировке бензинового демпфера. Об одном достаточно широко объявили СМИ. Насколько я знаю, есть еще один сценарий, который нефтяные компании тоже просчитывали.

По большому счету, он для производителей еще лучше. Чтобы ничего страшного на рынке не случилось, Минэнерго и ФАС просто нужно обеспечить, во-первых, достаточный объем отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок.

То есть его в принципе должно грузиться больше, чем в 2019 году, чтобы рынок был полностью обеспечен. И второй момент: есть еще один достаточно критический уровень — суточные продажи бензина на бирже должны стабильно превышать 30 тыс. тонн в сутки. То есть если эти продажи будут находиться на уровне 33 – 35 тыс. тонн в сутки, российский рынок будет действительно хорошо обеспечен. В этих условиях вряд ли вообще может повториться ситуация 2018 года, потому что она была связана с критическим падением и отгрузок на внутренний рынок, и объемов реализации бензина на биржевых торгах.

Нынешняя ситуация на самом деле предельно простая: нефтяные компании хотели продавить правительство на изменение демпферов, то есть искусственное снижение продаж, чтобы цена на бирже резко выросла и, соответственно, чтобы правительство засуетилось и изменило все так, как это выгодно нефтяным компаниям».

Так называемый демпфер позволяет нефтяникам получать компенсацию из бюджета за отказ от продажи топлива за рубеж при высоких экспортных ценах на нефть. Это позволяет сдерживать внутренний рынок за счет крупных поставок в страну. Но при низких котировках в мире компании, наоборот, должны сами заплатить государству.

С начала года оптовые цены на бензин, заложенные в формулу компенсаций, росли быстрее розничных. И нефтяники попросили скорректировать расчеты. Новый механизм заработает с 1 мая.

Как пишет “Ъ”, благодаря изменениям, нефтяники получат из бюджета 40 млрд руб. в этом году и 90 млрд — в следующем. Но это все равно не поможет сдержать цены, уверен руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов: «Я скорее согласен с позицией Счетной палаты, чем с позицией Минэнерго, но при этом нужно корректно интерпретировать ее позицию. Здесь, если мы под кризисом понимаем именно рост цен выше инфляции, скорее всего, именно этот сценарий и будет себя воплощать в ближайшее время.

При этом корректировка демпфера заложена на май. Уже в марте пробиты исторические максимумы по Аи-92 бензину. Это совершенно нетипично.

Проблема заключается в том, что у нас обычно с декабря по март наблюдается не рост цен на бирже, а либо они практически не изменяются, либо, наоборот, идет даже снижение.

Соответственно, это тот период, когда многие закупают товар для того, чтобы потом в условиях более высокого спроса, иметь возможность все эти товарные запасы использовать в рознице для дальнейшей реализации. Сейчас ничего подобного сделать нельзя, потому что у нас уже сейчас цены находятся на уровне лета. При этом высокий сезон начинается с последней декады марта, то есть со следующей недели мы уже увидим повышение спроса на нефтепродукты. А у нас в целом котировки на сегодняшний день летние. Те меры, которые сейчас приняты, они просто недостаточны для того, чтобы у нас наблюдалось снижение цен, максимум позволят чуть в меньшей степени дать рост. Но то, что они будут расти дальше, это точно.

Самый простой инструмент, чтобы сдержать этот неминуемый рост цен на бензин, — это перестать повышать налоговую нагрузку на внутренний рынок. В 2021 году акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо снова были проиндексированы на 4%. Увеличение будет и в 2022 году, и в 2023-м. Плюс ко всему, важную роль играет курс рубля. У нас выросла налоговая нагрузка, у нас выросли котировки, и у нас не скорректировался курс рубля под фундаментальные факторы, потому что Минфин сейчас активно закупает доллары и в целом иностранную валюту. И, конечно, при таких условиях не могут внутренние цены не расти. Плюс ко всему, нам очень требуется либерализация цен».

Как заявили в Минэнерго, практически все компании выполнили требование правительства по увеличению запасов бензина. По оценкам министерства, с марта отгрузки топлива на 6% превышают прошлогодние значения.

Владислав Викторов, Илья Сизов