Пятерка строгого режима

В Башкирии вынесен приговор обвиняемым по уголовному делу об убийстве топ-менеджера ОДК-УМПО Юрия Яшина, совершенном в июле 2018 года. Ранее присяжные признали их виновными в убийстве организованной группой по найму и разбое. По приговору суда Сергею Евстафьеву, которого считают заказчиком убийства, назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, остальные подсудимые получили от 13 до 18 лет. Осужденные должны выплатить супруге убитого и двум его дочерям суммарно 16 млн руб. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор.

В среду судья Верховного суда Башкирии Ильгиз Ахметдинов вынес приговор подсудимым по делу об убийстве заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО (объединенная двигателестроительная корпорация «Уфимское моторостроительное производственное объединение») Юрия Яшина, тело которого в июле 2018 года было найдено недалеко от железнодорожного вокзала Уфы. По материалам дела, топ-менеджера забили подручными средствами и битой четверо наемников: Федор Токарев, Альмир Хасанов, Руслан Мингазов и Эрик Талипов. Организатором убийства следствие называет коммерческого директора ОДК-УМПО Сергея Евстафьева, непосредственного начальника Юрия Яшина.

12 февраля был оглашен вердикт присяжных, согласно которому подсудимые были признаны виновными в разбойном нападении, совершенном организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «а», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве по найму (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Адвокаты Сергея Евстафьева ставили вердикт под сомнение, так как в него были внесены исправления на предмет доказанности вины их клиента.

Как следует из приговора суда, в мае 2018 года у Сергея Евстафьева возник умысел убить своего заместителя: он полагал, что у подчиненного есть на него компромат.

Для организации убийства, отметил судья, Сергей Евстафьев возле здания ОДК-УМПО встретился с Федором Токаревым, который к тому времени вел слежку за Юрием Яшиным. За 10 млн руб. Сергей Евстафьев предложил своему знакомому совершить убийство и забрать вещи Юрия Яшина, которые будут при нем. В качестве аванса Токареву, который привлек трех своих знакомых, было передано 200 тыс. руб. Утром 20 июля, взяв граббер для открытия автоматических ворот парковки, деревянную биту, пластиковый хомут и стяжки для фиксации рук, преступники проникли на подземную парковку, где напали на Юрия Яшина. Избив его и забрав 150 тыс. руб., мобильный телефон и портфель с документами, они связали господина Яшина и бросили его в автомобиль.

По дороге топ-менеджер был задушен: Руслан Мингазов держал голову жертвы, а Альмир Хасанов затянул на шее хомут-стяжку.

Тело убитого было оставлено в Сафроновском проезде. В тот же день Федор Токарев через WhatsApp якобы сообщил Сергею Евстафьеву об убийстве.

По приговору суда Сергею Евстафьеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Федору Токареву — 18 лет, Альмиру Хасанову и Руслану Мингазову — по 15 лет и Эрику Талипову — 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание начислено с учетом их ареста с июля 2018 года. Гособвинение просило приговорить Сергея Евстафьева и Федора Токарева к 20 годам, для Альмира Хасанова прокурор запросил 19 лет, для Руслана Мингазова — 18 лет, для Эрика Талипова — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вынеся приговор, суд учел, что подсудимые действовали по плану, с распределением роли каждого, длительно совместно готовились к преступлению. Впрочем, были учтены и смягчающие обстоятельства. В частности, положительные характеристики по месту работы, ведомственные и государственные награды Сергея Евстафьева, малолетние дети Федора Токарева, который дал признательные показания «об обстоятельствах, неизвестных правоохранительным органам, изобличающих других участников преступления». По другим подсудимым были учтены различные заболевания, а также несовершеннолетние дети.

Осужденные также должны выплатить супруге убитого и двум его дочерям суммарно около 16 млн руб. Для этого суд наложил обременение на их имущество.

Так, у Сергея Евстафьева арестованы квартира в Москве, два гаражных бокса в Уфе, автомобиль Lexus, снегоход и 1,51 млн руб.

Один из адвокатов Сергея Евстафьева, Павел Киселев, заявил, что защита обязательно будет обжаловать приговор «по многим причинам, главной из которых является абсолютная невиновность Евстафьева, установленная вердиктом присяжных заседателей».

Сергей Евстафьев в беседе с журналистами также заявил о своей невиновности. Он подчеркнул, что, по его мнению, следователями были подделаны постановления и протоколы допросов, украдены вещественные доказательства и сам процесс был основан на документах обвинения. Также он опроверг версию следствия о том, что у Юрия Яшина был компромат на него, и знакомство с Федором Токаревым. «Те документы, которые пытались представить суду, что это компромат, это были какие-то бумажки на кого-то, но не на меня,— заявил он.— Есть справка из МВД РФ, что никаких бумажек на меня нет и быть не могло».

Адвокат Руслана Мингазова Евгений Молоканов также сказал, что будет обжаловать приговор. «На стадии формирования вопросного листа для коллегии присяжных заседателей были допущены нарушения, которые исключили возможность присяжным заседателям ответить на вопрос о непричастности Мингазова к совершению преступления по ч. 2 ст. 105»,— отметил он.

В прокуратуре Башкирии пока не определились, будут ли обжаловать приговор.

Майя Иванова