Глава вторая

Вчера депутаты Иглинского районного совета приняли отставку главы администрации Николая Самойленко. Официальной причиной объявлено состояние здоровья господина Самойленко, но, по данным „Ъ“, к главе района возникли вопросы у правоохранительных органов. Сам экс-глава проблемы с правоохранителями отрицает. Временно исполняющей обязанности главы района назначена непубличная сотрудница администрации главы Башкирии Гюзель Насырова, которая может стать второй женщиной, возглавившей районную администрацию. Нового главу изберут на конкурсе 9 апреля. Опрошенные „Ъ“ депутаты охарактеризовали работу Николая Самойленко положительно.

Глава администрации Иглинского района (находится в 49 км от Уфы) Николай Самойленко ушел в отставку. 16 марта он написал заявление об уходе по собственному желанию, в качестве причины указав состояние здоровья, сообщили вчера „Ъ“ в администрации района. Депутаты иглинского райсовета на состоявшемся вчера заседании приняли отставку господина Самойленко и назначили временно исполняющей обязанности главы Гюзель Насырову.

Конкурс на должность главы района состоится 9 апреля.

Николай Самойленко возглавил администрацию в декабре 2018 года, через два месяца после назначения главой республики Радия Хабирова. До перехода на муниципальную службу он занимался бизнесом, руководил Молодежной палатой республики, был заместителем главы регионального отделения «Молодой гвардии», дважды избирался депутатом Курултая.

Гюзель Насырова — чиновник непубличный. Из открытых источников известно, что она была назначена первым заместителем управляющего делами администрации главы Башкирии в 2018 году. До этого она несколько месяцев исполняла обязанности управляющего делами главы, еще раньше — заведовала отделом организации и обеспечения мероприятий управделами.

Госпожа Насырова может стать второй женщиной, возглавившей районную администрацию в Башкирии, после Зухры Гордиенко, год назад получившей руководящую должность в Кигинском районе.

По информации собеседника „Ъ“, близкого к администрации главы Башкирии, Николаю Самойленко предложили оставить должность после того, как к нему возникли вопросы у правоохранительных органов. «Он не смог получить поддержку в Белом доме, ему предложили уйти. Но это не стало для него трагедией, он человек активный, деятельный»,— сказал собеседник.

Портал «Собкор 02» со ссылкой на свои источники сообщил, что Николаю Самойленко в ближайшее время может быть предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По данным издания, господина Самойленко якобы связывают с вымогательством 2 млн руб. у местного предпринимателя за выдачу лицензии на разработку карьера.

«Я не фигурант уголовного дела. Может, у правоохранительных органов есть какой-то интерес ко мне, мне об этом неизвестно,— заявил „Ъ“ Николай Самойленко.— Сложить полномочия — это мое решение. Причина в ряде обстоятельств, есть некоторые вопросы с самочувствием. Я посоветовался с семьей и принял решение уйти». Экс-глава района также отметил, что не задумывался о будущем трудоустройстве. «Планов на будущее пока нет. В ближайшее время планирую отдыхать и думать, чем заниматься дальше»,— пояснил господин Самойленко.

Гюзель Насырова вчера от комментариев отказалась.

Опрошенные „Ъ“ депутаты Иглинского райсовета работу Николая Самойленко в должности главы администрации охарактеризовали положительно. «Он был коммуникабельным, всегда старался выслушать жителей и быстро отреагировать. С депутатским корпусом тоже взаимодействие было хорошее»,— сказал депутат от «Единой России» Рафиль Ахтамьянов. «Я недавно стал депутатом, но за это время увидел положительную работу Николая Самойленко. Жаль, что он уходит. Он был главой в тяжелое время пандемии и делал для района, что мог»,— заявил самовыдвиженец Денис Федосеев. Депутат от партии «Яблоко» Разап Юнусов назвал работу господина Самойленко «прекрасной». Депутат выразил надежду на то, что новый глава будет больше внимания уделять поддержке сельского хозяйства в районе. Одна из острых проблем, с которой, по его словам, предстоит работать новому руководителю,— нехватка кадров. «Район пригородный, все уезжают. Нужно создавать условия, чтобы людям хотелось оставаться жить и работать здесь»,— сказал он.

Дарья Кучеренко