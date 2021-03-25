«Мы создаем инфраструктуру для среднего и крупного бизнеса»

В разгар пандемии COVID-19 выживать и меняться пришлось не только малому, но и среднему и крупному бизнесу. Локдаун и его последствия поставили перед компаниями задачу ускорить внедрение передовых цифровых технологий. Но и в этих непростых условиях клиентская база «Тинькофф» увеличилась на 178 тыс. компаний. О том, как менялся средний бизнес в 2020 году, как чувствует себя сегодня, и о новом уровне взаимодействия банка с компаниями рассказал вице-президент «Тинькофф», директор «Тинькофф Бизнеса» Федор Бухаров.

Два вида помощи

К среднему бизнесу, который считается одним из самых технологичных на рынке, в «Тинькофф» относят компании с выручкой от 10 млн руб. в месяц, которые давно существуют на рынке и располагают базовым штатом сотрудников. Федор Бухаров говорит, что хотя многие столкнулись со снижением выручки, замедлением темпов роста, но большая часть компаний не только выжила, но и неплохо пережила пандемию. Хотя на пике кризиса, признается господин Бухаров, в банке готовились к самому худшему, активно искали любые решения для поддержки клиентов.

«Тогда было два типа помощи. Экстренная: когда все начало останавливаться, мы отменяли комиссии, массово, без проверок и справок. Нам важнее живой клиент в будущем, чем комиссия в моменте. Отключали по звонку. Звонит клиент, говорит: "У меня есть сложности". Мы говорим: "Ок, поможем, чем сможем"»,— рассказывает Федор Бухаров.

Торговым компаниям мы шли навстречу и снижали комиссию за эквайринг вплоть до себестоимости, чтобы минимизировать издержки клиента.

Второй вид помощи: «Тинькофф» участвовал в выдаче льготных кредитов по государственным программам. Многие клиенты банка даже не знали, что им полагается льгота. Оформление льгот требует большого объема бумажной работы. Облачные бухгалтеры «Тинькофф Бизнеса» взяли на себя бумажные процедуры и помогали компаниям получить десятки миллионов рублей льготных кредитов.

«Некоторым клиентам, которые занимались розничными продажами, мы помогали переходить в онлайн. Подключить службу доставки, сделать сайт, выстроить технологию оплаты. Помогли настроить новый канал продаж,— говорит Федор Бухаров.— С нашей помощью они легче перестроились на дистанционную работу. Потому что мы как банк изначально были готовы к этой пандемии. У нас нет офисов, представители приезжают сами, все операции проводятся дистанционно. А наши клиенты умеют работать с мобильным приложением. В результате за год наша клиентская база увеличилась на 178 тыс. компаний, сумма остатков на счетах клиентов МСБ выросла на 48% и составила почти 90 млрд руб.».

Несмотря на то что год был кризисный, в банке активно развивалось кредитное направление. «В прошлом году начали кредитовать компании среднего бизнеса, выдавали овердрафты и оборотные кредиты, а также кредиты для участия в госзакупках. Мы аккуратно финансировали компании во время пандемии, но как только жизнь наладилась, кредитный портфель увеличился в три раза»,— рассказывает Федор Бухаров.

Точки роста

На фоне пандемии крупный и средний бизнес стал ускоренно внедрять технологические решения и продукты. Например, в прошлом году стали очень востребованы массовые выплаты самозанятым. Обычно когда компания работает с большим количеством самозанятых, у нее возникает много сложностей: нужно убедиться, точно ли исполнитель стоит на учете в ФНС как самозанятый, нужно заплатить за него налог, а в ряде случаев даже зарегистрировать его и выплатить деньги. В «Тинькофф», чтобы решить сразу все эти задачи, полностью автоматизировали для компаний расчеты с самозанятыми. Сейчас этим сервисом в банке пользуются самые разные клиенты: от таксопарков до сборщиков металлолома, которым надо проводить массовые выплаты.

Также в прошлом году у бизнеса вырос запрос на использование категорийных бизнес-карт. Они используются для эффективного управления деньгами компании: средства доверяются сотруднику, при этом есть возможность контролировать их расходование, можно автоматически установить лимит на каждую карту и ограничить категории покупок по MCC-кодам. Продукт оказался востребован среди компаний, которые развивают сервисы закупки и доставки: у них в пандемию работало много курьеров, которым нужно было доверять деньги.

Экосистема для бизнеса

Свою ключевую задачу в «Тинькофф» видят в том, чтобы создавать качественную инфраструктуру для ведения бизнеса. Это включает в себя как всевозможные финансовые операции, так и помощь в развитии бизнеса и увеличении продаж.

«У нас большая база физлиц — более 13 млн человек, мы можем предложить им продукты наших клиентов-юрлиц,— объясняет Федор Бухаров.— Есть продукт "Тинькофф Таргет", который знакомит розничных клиентов с продуктами наших партнеров и предлагает кэшбэк и другие специальные условия. Это позволяет клиентам-компаниям увеличить продажи за счет наших розничных клиентов».

Банк помогает выходить бизнесу в онлайн, например предлагает бесплатный конструктор сайтов. Если партнеру нужно быстро проверить бизнес-идею, можно создать лендинг и запустить рекламную кампанию. Заявки, которые приходят с сайта, будут попадать в CRM, ими можно управлять из личного кабинета или мобильного приложения.

Работать с малым бизнесом проще — для этой категории разработаны коробочные решения, которые легко начать использовать. У среднего и крупного бизнеса гораздо больше потребностей, поэтому к таким клиентам нужно искать индивидуальный подход.

«У нас самый развитый на рынке API — это интерфейс для интеграции почти всех наших продуктов в учетную систему клиента. Он постоянно дорабатывается, и мы можем любой продукт бесшовно встроить в процессы клиента,— говорит Федор Бухаров.— Например, бухгалтер привык работать в своей программе, не хочет менять интерфейс, он может оттуда создавать платежки и выставлять счета. Или клиенту нужно отправлять много платежей, мы это автоматизируем». Для крупных клиентов в «Тинькофф» подбирают не только индивидуальные технические решения, но и тарифы, которые учитывают их потребности.

Собственные сервисы и технические решения в банке считают одними из лучших на рынке. Только в «Тинькофф» платежи по расчетному счету проводятся моментально и 20 часов в сутки. Одобрение кредитов в пределах лимитов происходит мгновенно даже у новых клиентов при минимуме документов. Большой популярностью пользуется и такой продукт, как овернайт-депозит — депозит на одну ночь. Воспользовавшись такой услугой, клиент уже утром получает деньги на счет с процентами. Если в других банках его нужно пополнять после обеда, то в «Тинькофф» можно положить средства до 21:00. При этом они автоматически перебрасываются на депозит — специально ничего делать не нужно. Всем владельцам и топ-менеджерам крупных компаний банк предоставляет ВИП-обслуживание: они получают металлические карты с привилегиями. Все дело — в разнице подходов, объясняет Федор Бухаров.

«Другие банки просто выдают банковские гарантии, а мы еще сопровождаем процесс юридически. Тут же даем кредит под исполнение госконтракта. Помогаем с поиском торгов, выпускаем электронную подпись. Участвовать в госзакупках несложно, и мы в этом помогаем»,— говорит он.

Еще одна сложность, с которой сталкивается бизнес,— это внешнеэкономическая деятельность. Это очень зарегулированная сфера, в ней множество требований и сложная отчетность. В «Тинькофф» предлагают клиентам помощь валютного ассистента, который предварительно посмотрит контракт, поможет с оформлением бумаг. Для проверки потенциальных контрагентов у клиентов есть возможность воспользоваться помощью службы финансового мониторинга банка.

Бизнес с нуля

Клиенты ценят банк за поддержку. Многие хранят ему верность более пяти лет и выросли вместе с «Тинькофф». «Могу назвать компанию, которая пришла к нам малым бизнесом, начинала с онлайн-занятий фитнесом, мотивировала людей на похудение,— отмечает господин Бухаров.— Эта тема стала так популярна, что за несколько лет они превратились в средний бизнес с выручкой более 100 млн руб. Мы автоматизировали для них платежную часть, помогали собирать и администрировать платежи большого количества людей».

Свою миссию в «Тинькофф» видят в создании и поддержке предпринимательской среды. Причины закрытия бизнесов часто банальны: клиент не учел простые вещи, не оценил рынок, не учел ресурсы для старта бизнеса, переоценил свои возможности. Большинство вещей можно предусмотреть на старте. В «Тинькофф» проанализировали повторяющиеся ошибки и сделали на основе этого учебник для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе.

«Когда процветает клиент — процветаем мы. И чем больше в стране процветающих бизнесменов, тем лучше наш бизнес,— говорит Федор Бухаров.— Чем моложе бизнес, тем выше вероятность, что он закроется. Но мы хотим, чтобы он выжил и наша клиентская база росла. Хотим, чтобы в нашей стране появлялось больше предпринимателей, чтобы они кормили свои семьи и платили налоги».

Мария Рыбакова