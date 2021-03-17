Приставы взыскали с экс-главы Оренбурга 15 млн рублей

Судебные приставы взыскали с экс-главы Оренбурга Евгения Арапова 15 млн руб. уголовного штрафа за преступление коррупционной направленности. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

По данным ведомства, средства были обнаружены на расчетном счете фирмы, оформленной на подставное лицо. Штраф перечислен в доход государства.

Экс-руководитель Оренбурга был приговорен в августе 2020 года к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. Бывший чиновник также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юрлица через подставное лицо), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере).

Евгений Арапов был задержан в августе 2018 года, когда находился в медучреждении. Ранее был задержан его заместитель по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. В октябре прошлого года чиновника уволили с должности главы города. После задержания он был помещен под стражу, затем переведен под домашний арест, а позже экс-руководителя Оренбурга отпустили под подписку о невыезде. Во время следствия арестовали имущество градоначальника, стоимость которого превышала 50 млн руб.

Андрей Сазонов