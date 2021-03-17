В Петербурге растет суточная госпитализация пациентов с коронавирусом

В Петербурге отмечается значительное снижение регистрации новых случаев коронавируса. Вместе с тем наблюдается рост суточной госпитализации взрослых с COVID-19-ассоциированными состояниями. Об этом говорится в отчете межведомственной комиссии по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За неделю количество заболевших сократилось на 14,8 %. В документе поясняется, что разнонаправленная динамика свидетельствует о «нестабильности тренда на стихание второй волны эпидемии и высокой вероятности перехода заболеваемости в новый рост». Надежную защиту от вируса специалисты видят в массовой вакцинации.