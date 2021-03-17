Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова усомнилась в законности одиночных пикетов

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова высказалась против одиночных пикетов. «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета федерации (СФ) с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются,— ну, неприятно это. Прямо на ступеньках Совета федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по-моему, неприятно»,— сказала госпожа Нарусова на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Перед тем, как высказаться Людмила Борисовна интересовалась у коллег-сенаторов, принят ли в России закон о недопустимости одиночных пикетов.

Людмила Нарусова является членом Совета федерации от Республики Тыва с 8 октября 2002 года.

Анастасия Вещикова, Красноярск