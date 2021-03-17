«Попытка перехватить повестку оппозиции»

Владимир Путин поставил задачи Генеральной прокуратуре. По словам президента, приоритеты работы ведомства — борьба с коррупцией, экстремизмом и домашним насилием. Также следует обратить внимание на проблемы с раскрываемостью преступлений, а также переполненные СИЗО. На этом фоне Следственный комитет объявил, что нашел у сидящего в «Лефортово» бывшего министра Михаила Абызова две виллы в Тоскане. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть вынуждена реагировать на запросы общества.

Владимир Путин в последние недели исправно посещает коллегии силовиков. На очереди — Генеральная прокуратура. Заседание проходит в очном режиме, но с соблюдением социальной дистанции, поэтому, глядя со стороны, можно сделать вывод о некой камерности мероприятия. Генпрокурор и руководитель страны — в президиуме, выступают по очереди. Глава государства ставит задачи, на что обратить внимание, Игорь Краснов отчитывается. Следит его ведомство за многими аспектами нашей жизни — от горячего питания в школах и борьбы коронавирусом до нежелательных организаций, внешнего вмешательства и разного рода фейков.

«Прокуроры обеспечивали законность как основу свободного волеизъявления граждан. По нашим требованиям заблокировано 74 интернет-ресурса с недостоверной информацией, очевидной целью которой был рост социальной напряженности и протестной активности», — отчитался Игорь Краснов.

Ну а что, касается президентских наказов, они таковы: есть, к сожалению, сложности с раскрываемостью преступлений по итогам прошлого года. Имеют место картельные сговоры, которые влияют на стоимость лекарств. СИЗО переполнены , есть и такая неприятность. За субъектами нужно следить, чтобы пресекать даже намек на сепаратизм.

И, видимо, главное на что, решено сделать упор, — это борьба с коррупцией, необходимо возвращать награбленное нечистыми на руку чиновниками домой, на Родину.

«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. На повестке дня и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем», — подчеркнул Владимир Путин.

И как по заказу, у бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, что сидит в СИЗО «Лефортово», нашлись две виллы в Тоскане. Точнее, это большой имущественной комплекс, ценой примерно в 2 млрд руб. Там и земельные участки, и отель премиум-класса, и многое другое. Россия просит Италию наложить арест на данные активы. В заявлении Следственного комитета отмечается, что Абызов приобрел все это на средства, похищенные в РФ, полученные коррупционным путем. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, господин Абызов пока что не осужденный, а всего лишь обвиняемый.

Впрочем, речь не о нем. Нынешняя коллегия Генпрокуратуры, отличается от предыдущих мероприятий с силовиками. Это не призыв еще сильнее сомкнуть ряды в условиях внешнего давления и угроз, здесь, скорее, читается своеобразный ответ на запросы общества, даже можно рискнуть и сказать, что либеральной его части. Права человека, переполненные СИЗО и главное коррупция — очень может быть, что это очередная попытка перехватить повестку оппозиции. Мы все видим. И, что главное, сами принимаем необходимые меры, без всяких там Навальных, Ходорковских и иных нежелательных организаций.

Понятно, что если поскрести по сусекам, можно кроме Абызова, и других коррупционеров найти. Уж с чем-чем, а с этим у нас проблем не будет.

Но главный вопрос в другом: сможет ли Кремль, сажать коррупционеров, что называется, не взирая, на заслуги и звания?

Ответ, как всегда, не очевиден. Однако есть в происходящем большой положительный момент — с общественным мнением приходится считаться. Значит, не все так уж плохо, не все еще пропало. И может так статься, что формально реагировать уже не получится.