АФК «Система» намерена инвестировать в Тюменскую область Владимир Евтушенков и Александр Моор подписали соглашение о реализации инвестпроектов

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о совместной реализации инвестпроектов в сферах телекоммуникации и информационных технологий, развития туриндустрии, жилищного строительства, переработки леса, медицинских услуг.

«Что дает жителям деятельность крупного инвестора на территории региона? Новые рабочие места, совершенствование городской среды, высокотехнологичную медицинскую помощь и, как следствие, улучшает качество жизни»,— цитирует губернатора telegram-канал региона. Подробности проектов не приводятся.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что компания туда, где ей рады, где с ней сотрудничают. «Главное, чтоб конкурентная среда была с равными возможностями для всех»,— заявил он.