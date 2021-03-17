«Челси» — «Атлетико»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 17 марта

17 марта «Челси» сыграет с мадридским «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск. Аналитики Фонбет рассказывают о ставках на данный матч.

В какой форме «Челси»

«Челси» с 51 очком располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие отстают от топ-3 на 5 очков. В 10 последних турах АПЛ «Челси» не проигрывал: 6 раз победил и 4 — сыграл вничью. Синие почти не пропускают — всего 2 гола на этом отрезке. Забивает «Челси» тоже мало — 11 голов в 10 турах, в среднем 1,1 за игру. Синие создают моменты, но испытывают трудности с их реализацией. На этом отрезке они должны были забивать больше с показателем ожидаемых забитых голов xG 16,07.

«Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы E. В первом матче 1/8 финала синие обыграли мадридский «Атлетико» на нейтральном поле со счетом 1:0. Чтобы пройти дальше, синим достаточно не проиграть в ответной встрече.

В какой форме «Атлетико»

«Атлетико» с 63 очками занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Отрыв от идущего вторым мадридского «Реала» составляет 6 очков. В 16 последних турах чемпионата команда Диего Симеоне потерпела всего 1 поражение при 11 победах и 4 ничьих.

«Атлетико» вышел в плей-офф со второго места группы A, уступив первую строчку «Баварии». В первой встрече 1/8 финала «Атлетико» проиграл «Челси» со счетом 0:1 на формально домашнем поле. Чтобы попасть в четвертьфинал, «матрасникам» нужно выиграть с любым счетом, кроме 1:0 — в этом случае командам предстоит сыграть дополнительное время.

«Челси» — «Атлетико»: статистика личных встреч

В 8 очных встречах команд 3 победы одержал «Челси», 2 — «Атлетико», еще 3 встречи завершились вничью. В двух последних очных встречах команды забивали меньше 3 голов на двоих.

Прогноз экспертов на матч «Челси» — «Атлетико» 17 марта

Индивидуальный тотал «Атлетико» меньше 1 за 1.68

Ответный матч с «Атлетико» — новый вызов для наставника «Челси» Томаса Тухеля. Тухель прокачал оборону «Челси», сделав ее почти непробиваемой. В пяти последних матчах во всех турнирах синие не пропустили ни одного мяча. На этом отрезке им не смогли забить топы АПЛ —«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». На кону проход в следующую стадию Лиги чемпионов, что побудит «Челси» сыграть предельно осторожно и прагматично. «Атлетико», который в первом матче не нанес ни одного удара в створ ворот «Челси», вряд ли удастся прорвать оборону такого закрытого соперника. «Атлетико» мало забивает на выезде топам. В трех гостевых матчах группового этапа ЛЧ «матрасники» забивали лишь соперникам, уступающим им по классу, — «Локомотиву» (1:1) и «Зальцбургу» (2:0). В игре на поле «Баварии» (0:4) «Атлетико» не смог отличиться и нанес всего один удар в створ ворот. В гостевом матче этого сезона Ла Лиги с мадридским «Реалом» команда Симеоне тоже не забила (0:2).

«Челси» особенно редко пропускает на своем поле — всего 11 голов в 14 матчах АПЛ, лучший показатель в чемпионате. В трех матчах Лиги чемпионов на домашнем стадионе синие пропустили всего один гол, это было еще при Фрэнке Лэмпарде. Синие еще не пропускали дома при Томасе Тухеле, проведя на «Стэмфорд Бридж» пять матчей с немецким специалистом.

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