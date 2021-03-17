Ярославский губернатор подвел итоги ковидного года

Ровно год назад, 17 марта 2020 года, в Ярославской области был выявлен первый официальный случай заражения коронавирусной инфекцией, напомнил на своей странице в социальной сети facebook губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что тогда, в начале пандемии, было сложно представить, что предстоит пройти и пережить жителям области и всей страны.

«Мы возвращали ярославцев из-за границы – 264 человека оказались дома благодаря нашим общим усилиям. Тысячи врачей не покладая рук работали в красной зоне, чтобы спасать жизни. Более 28 тыс. человек получили бесплатные препараты для лечения амбулаторно. Сотни волонтеров работали во время пандемии для того, чтобы продукты, лекарства и все необходимое было у тех, кто в этом нуждался, – у врачей и пациентов, пожилых людей и многодетных семей на карантине»,— рассказал господин Миронов.

Губернатор выразил благодарность врачам, волонтерам, ученым и всем тем, кто боролся с вирусом на протяжении этого года.

«Спасибо всем и каждому за неоценимую помощь и бескорыстный вклад. Сейчас ситуация выправляется и вселяет осторожный оптимизм – этого нам удалось добиться исключительно совместными усилиями»,— написал глава региона.

Он рассказал, что в регионе проводится массовая вакцинация от коронавируса. На 17 марта уже более 49 тыс. жителей Ярославской области поставили прививки от COVID-19.

«А это значит, что мы укрепляем фундамент, который станет основой для возвращения к нормальной жизни. Большой успех, что области удалось создать условия для производства вакцины в Ростове Великом. Главное, не расслабляться, продолжать заботиться о своем здоровье и постараться вынести из этого времени главное: в любой ситуации важен человек»,— отметил Дмитрий Миронов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что первым заразившимся COVID-19 пациентом в Ярославской области стала 40-летняя женщина. Она вернулась в Ярославль из поездки в Доминиканскую республику. При возвращении у нее были пересадки в Цюрихе и Москве, поэтому неизвестно, где произошло заражение. 17 марта 2020 года заболевшая женщина и ее муж были госпитализированы в спецбоксы областной клинической инфекционной больницы. Заболевание у первой пациентки протекало в средней форме тяжести. После проведенного курса лечения она выздоровела и была выписана из больницы.

Также 17 марта 2020 года были введены ограничения на работу учреждений культуры. В этот день год назад было объявлено о том, что для предотвращения распространения коронавируса, отменяются все спектакли и концерты в ярославском театре имени Федора Волкова, в ярославской филармонии, джазовом центре, КЗЦ Миллениум и театре юного зрителя.

По данным на 17 марта 2021 года всего на территории Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции было выявлено 34777 случаев заболевания COVID-19. За это же время выздоровели 33400 человек. 456 больных умерли.

Дарья Сабаева