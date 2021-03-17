ЦСКА — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 17 марта

17 марта ЦСКА примет «Зенит» в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:00. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме ЦСКА

После рестарта сезона «армейцы» выступают бескомпромиссно. ЦСКА обыграл одноклубников из

«СКА-Хабаровск» (2:0) в кубковом дерби. В РПЛ команда Виктора Гончаренко уступила «Локомотиву» (0:2) и «Арсеналу» (1:2), а также одолела «Ахмат» (2:0). После 22 туров красно-синие идут на 3-м месте, отставая на 1 очко от «Спартака» и на 5 — от «Зенита».

Защитники Бруно Фукс и Кирилл Набабкин пропустят встречу с петербуржцами из-за повреждений. Под вопросом остается участие Марио Фернандеса и Алана Дзагоева.

В какой форме «Зенит»

«Зенит» лидирует в РПЛ с 45 очками, на 4 балла опережая ближайшего преследователя «Спартак». В весенней части чемпионата подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Ростовом» (2:2), уступили «Рубину» (1:2) и разгромили «Ахмат» (4:0). Петербургская команда вылетела из Кубка России от «Арсенала» (1:2).

В лазарете «Зенита» находятся вратарь Михаил Кержаков, полузащитник Малком и форвард Себастьян Дриусси.

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

Петербуржцы выиграли у ЦСКА в матче первого круга со счетом 2:1. «Зенит» победил в 4 из 10 последних игр, ЦСКА — в одной, 5 завершились вничью.

Последние 3 из 4 очных встреч оказались «верховыми».

Прогноз экспертов на матч ЦСКА — «Зенит» 17 марта

ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.45

Обе команды нацелены на титул, поэтому матч может сыграть решающую роль в чемпионской гонке. Несмотря на поражение на тяжелом поле Тулы, «армейцы» оставили хорошее впечатление. Игорь Акинфеев возвращает кондиции после перенесенного коронавируса. В ключевой встрече уверенная игра капитана хозяев может сделать разницу.

В этом сезоне «Зенит» не выиграл ни у кого из топ-7 и даже после разгрома кризисного «Ахмата» не способен победить на «ВЭБ Арене». После рестарта сезона и у Гончаренко, и у Семака хватает проблем. Все уязвимости обязательно вскроются в центральном матче 23-го тура. Ставка «Обе забьют» должна сыграть, как и в 3 из 4 последних очных встреч.

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