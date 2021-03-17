СКР возбудил уголовное дело в отношении замглавы Уфимского района

Уфимский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы Уфимского района по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СКР. По данным "Ъ-Уфа", речь идет о заместителе главы по вопросам жизнеобеспечения Азизяне Вигене. В администрации Уфимского района и дома у господина Вигена прошли обыски.

По версии следствия, еще до назначения в администрацию, будучи директором МАУ «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район» в 2019-2020 годах, господин Виген заключил договоры на диагностику, техобслуживание и ремонт автомобилей с ООО «Автолайф 102», учредителем которого он являлся раньше. Сумма контракта составила около 1,8 млн руб. Компания на тот момент контролировалась господином Вигеном через подконтрольную ему фирму, считают в СКР. При заключении контракта господин Виген, как полагает следствие, использовал свое служебное положение и нарушил требования конкурсной документации о необходимости поставки оригинальных запчастей. Впоследствии на автомобили были установлены неоригинальные запчасти, а Азизян Виген, занимавший на тот момент должность замглавы Уфимского района, обязал своих сотрудников из хозяйственного управления подписать фиктивные акты приемки выполненных работ об установке якобы оригинальных запчастей.

Ущерб, нанесенный муниципалитету, следствие оценило в 1,2 млн руб.

Дарья Кучеренко