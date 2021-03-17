В Ярославле сняли ограничения на посещение хоккейных матчей

В Ярославле принято решение об увеличении разрешенного числа болельщиков на хоккейных матчах, сообщили в пресс-службе ярославского хоккейного клуба «Локомотив». По данным пресс-службы, теперь «Арена-2000», где проводят домашние игры железнодорожники, может заполняться на 75%. Максимальная вместимость арены составляет более 9 тыс. человек. Ограничения на посещения болельщиков вводились для предотвращения распространения коронавируса.

Сегодня в Москве «Локомотив» начинает серию матчей второго раунда плей-офф КХЛ до четырех побед с московским ЦСКА. Первые две игры пройдут в столице 17 и 19 марта. Затем будет две домашних игры в Ярославле 21 и 23 марта. В случае необходимости, дополнительные матчи пройдут 25 марта в Москве, 27 марта в Ярославле и 29 марта в Москве.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» в серии матчей с финским клубом «Йокерит» выиграл со счетом 4:0. С таким же результатом ЦСКА победил в серии с московским «Спартаком».

Антон Антонов