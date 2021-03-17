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Памятник писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку в Висиме

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Куйвашев объявил 2022 год в Свердловской области Годом писателя Мамина-Сибиряка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год в регионе Годом писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, сообщил департамент информационной политики области. Глава региона подписал указ, согласно которому правительство региона создаст организационный комитет и разработает план мероприятий года.

«Дмитрий Наркисович, безусловно, — выдающийся русский писатель, биография которого неразрывно связана с Уралом: он много путешествовал по региону, изучал его уклад, традиции народов, фольклор. Юбилейный год дает хорошую возможность глубже погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать в самых разных форматах интересные, знаковые проекты, связанные с жизнью и произведениями писателя»,— сказала министр культуры региона Светлана Учайкина.

Дмитрий Мамин-Сибиряк родился в 1852 году в поселке Висимо-Шайтанского завода (поселок Висим). С 1877 года проживал в Екатеринбурге. В 1891 году переехал в Санкт-Петербург, где скончался в 1912 году. В 1946 году в екатеринбургском доме, где жил писатель, создали мемориальный музей. Сейчас дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка является одним из объектов Объединенного музея писателей Урала.

Михаил Мананников


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