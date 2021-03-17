«ЭР-Телеком» включился в «Цифровую экономику» Челябинской области

Челябинская область продолжает расширять взаимодействие с ИТ-компаниями, в рамках которого в регионе реализуются проекты по цифровизации. Губернатор Алексей Текслер и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализовать проекты, направленные на обеспечение современными цифровыми технологиями социальной сферы, образования, сельского хозяйства, экологии, безопасности, реализацию решений «умного города».



Как отметил Алексей Текслер, Челябинскую область с компанией «ЭР-Телеком» уже связывает многолетнее сотрудничество. «Накоплен опыт взаимодействия, и я надеюсь, что мы будем наше сотрудничество расширять. В приоритете у нас реализация национального проекта “Цифровая экономика”. Мы в ускоренном темпе занимаемся цифровыми технологиями, внедряем их в нашу жизнь. Речь идет, конечно, об образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и многих других отраслях информационной инфраструктуры, составляющей фундамент всей цифровой трансформации»,— сказал губернатор.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» региональное правительство и компания намерены обеспечить доступом в интернет более тысячи социально значимых объектов в малых населенных пунктах. Также «ЭР-Телеком» готов принимать участие в проекте по устранению цифрового неравенства. Он предусматривает проведение интернета в отдаленных селах и деревнях с небольшой численностью населения.

На встрече губернатора и членов правительства, курирующих сферу информационных технологий, с руководством компании, также обсуждался вопрос реализации проекта «Умный город» и безопасности. В частности, стороны говорили о перспективах установки во дворах комплексной системы видеомониторинга общественных пространств, в том числе посредством IP-домофонов. «Эр-телеком» уже реализует в областном центре пилотный проект «Цифровой домофон», в рамках которого уже установлено 600 единиц оборудования.

Кроме того, планируется выстроить сотрудничество с компанией в рамках цифровизации сельского хозяйства Челябинской области.

«Сегодня посмотрели весь спектр нашего сотрудничества, зафиксировали те положительные моменты, которые у нас есть, в частности подключение социально значимых объектов, проговорили вопросы подключения малых населенных пунктов, эта программа сегодня тоже реализуется. Очень важно, чтобы интернет дошел не просто до населенного пункта, но и до конкретного домохозяйства, до конкретного жителя. Важно, чтобы регион развивался в современных, технологических, цифровых, инновационных, интеллектуальных сферах. И здесь мы видим компанию “ЭР-Телеком” как нашего партнера, который мог бы дать такие возможности»,— отметил Алексей Текслер.

«ЭР-Телеком» работает в Челябинске уже 15 лет и традиционно известен как интернет-провайдер и оператор платного телевидения, в том числе цифрового. Однако, как отмечает Андрей Кузяев, времена меняются, и сейчас холдинг превращается в технологическую компанию.

«С учетом тех задач, которые ставит руководство региона по созданию более благоприятных условий жизни и работы людей, мы хотели бы вносить свой вклад, хотели бы инвестировать и наши финансовые ресурсы, и наш интеллект в дальнейшее развитие Челябинской области. Несмотря на то, что мы 15 лет работаем, это наше первое соглашение. Я очень надеюсь, что оно даст новый импульс развитию нашего бизнеса в регионе»,— прокомментировал подписание документа президент АО «ЭР-телеком Холдинг».

Соглашение с «ЭР-Телекомом» является частью комплексной работы по реализации национального проекта «Цифровая экономика», проводимой в Челябинской области. Как рассказал ранее на форуме муниципалитетов первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Василий Кокорюкин со ссылкой на данные Челстата, на Южном Урале в сельской местности процент подключения домохозяйств к интернету оставляет 89,7%, в городской — 86,5%. «Благодаря федеральным и региональным проектам уровень проникновения глобальной сети на селе не уступает городскому. Проблемными остаются населенные пункты, где проживает менее 1000 человек. Таким селам и деревням Мининформ Челябинской области уделяет особое внимание»,— отметил замминистра. В 2019–2020 годах широкополосным доступом к интернету обеспечили 669 объектов, еще 664, по данным министерства, АО «ЭР-Телеком Холдинг» должно подключить в 2021-м.

В рамках программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) в малых населенных пунктах устанавливаются бесплатные точки доступа Wi-Fi. В рамках первого этапа, завершившегося в 2020 году, выход в глобальную сеть получили 258 малых населенных пунктов региона. Второй этап, который получил название УЦН 2.0, охватит населенные пункты с числом жителей от 100 до 249 – таких деревень и сел на Южном Урале 337. Проект должен стартовать после подписания соответствующего соглашения Минцифры России с ПАО «Ростелеком», которое запланировано в первой половине этого года. На региональном уровне с 2018 года реализуется программа по обеспечению сел и деревень качественной мобильной связью и доступом в интернет, по которой операторы могут получить компенсацию до 90% капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в этих точках области. Благодаря этой мере за три года была улучшена связь в 57 малых населенных пунктах.

Программа «Умный город» реализуется уже в пяти муниципалитетах Челябинской области. Соответствующий статус, согласно договоренностям с Минстроем России, получили Челябинск, Сатка, Снежинск, Магнитогорск и Копейск. В планах регионального правительства к 2024 году увеличить долю таких городов в регионе до 40%, а долю жителей в возрасте от 14 лет, которые будут участвовать в принятии решений по городскому развитию с использованием цифровых технологий, - до 60%. Также планируется, что четыре из пяти домов через три года будут подключены к автоматизированным системам учета потребления ресурсов.

Для реализации поставленных целей по цифровизации в Челябинской области создают так называемую цифровую команду. По распоряжению Алексея Текслера во всех 27 органах исполнительной власти региона были назначены руководители цифровой трансформации. Этой команде в соответствии с поручением президента России Владимира Путина совместно с Мининформом региона предстоит разработать стратегию цифровой трансформации области, которая должна затрагивать не менее пяти отраслей экономики, предусматривать внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. В приоритете отрасли с высокой массовой востребованностью услуг – здравоохранение, образование, транспорт и логистика, городская среда, государственное управление.