Универсиаде пересчитали кольца

Счетная палата РФ сообщила об ущербе экономическим интересам государства при организации Универсиады в Красноярске на 108,4 млн руб. и призвала Минспорта России разработать методические рекомендации для их предотвращения в дальнейшем. Аудиторы предостерегают, что в противном случае следующие студенческие соревнования в 2023 году в Екатеринбурге будут готовиться без учета совершенных ошибок. Эксперты советуют при проектировании спортивных объектов такого уровня ориентироваться на мировые тренды по созданию временных объектов для экономии ресурсов.



Аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили «существенные недостатки и нарушения» использования бюджетных средств на подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске в 2018–2019 годах. Они рекомендовали Министерству спорта России учесть их при подготовке летней Универсиады–2023 в Екатеринбурге. Контрольная проверка проводилась в Минспорте России, правительстве Красноярского края, исполнительной дирекции Универсиады и краевом Управлении капитального строительства (КГКУ «УКС»).

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта 2019 года. На ней было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения игр строились и реконструировались 21 спортивное сооружение и 13 объектов инфраструктуры. В 2016 году правительство РФ утвердило затраты на Универсиаду в объеме 44 млрд руб. (31,5 млрд руб. — федеральные средства, 12,5 — краевые). Позже краевые власти Красноярского края сообщали, что вложения составят 75,3 млрд руб. (41,3 млрд руб. — федеральный, 22,8 млрд руб. — краевой бюджет, 11,2 млрд руб. — частные инвестиции).

По данным аудиторов, фактические расходы на красноярские соревнования превысили первоначально определенную потребность на 53%, «что свидетельствует о слабой проработке ресурсного обеспечения мероприятий Универсиады». «Расходы краевого бюджета увеличились почти в три раза, что привело к росту госдолга Красноярского края»,— отмечается в отчете Счетной палаты РФ. Там же указано, что из 34 объектов Универсиады 21 был введен с нарушением сроков, а три — уже после окончания игр. Несоблюдение сроков, по мнению аудиторов, указывает на «недостаточный контроль Минспорта России и других ответственных исполнителей».

В то же время СП выявила нарушения при использовании бюджетных средств на создание объектов Универсиады, которые в основном связаны с закупками и выполнением контрактов. «Часть нарушений содержит признаки ущерба экономическим интересам государства на сумму 108,4 млн руб. Материалы по данным фактам направлены в Генеральную прокуратуру РФ. Факты причинения ущерба подтвердились. В настоящее время проводятся следственные мероприятия»,— отмечает СП.

Проверка также выявила неэффективное использование оборудования, закупленного для обеспечения безопасности на мероприятии на сумму 75,3 млн руб. Оргкомитет Универсиады поручил Минспорту России и правительству Красноярского края использовать для этих нужд оборудование, которое было приобретено для Чемпионата мира по футболу 2018 года, но это поручение выполнено не было, «оборудование закупалось заново и более года не использовалось», сообщают аудиторы.

Отдельно в отчете рассматриваются недочеты в проработке использования и обслуживания объектов Универсиады в постсоревновательный период. По данным СП «программа наследия» была утверждена только в 2017 году, когда проектирование уже было завершено и начато строительство: «В результате из-за высокой нагрузки на региональный бюджет было принято решение передать 10 спортивных объектов Универсиады из краевой в федеральную собственность, которое до сих пор не реализовано». СП отмечает, что методические наработки, созданные для проведения Универсиады 2013 года в Казани, в Красноярске не использовались — вместо этого было разработано новое методологическое сопровождение стоимостью 98 млн руб. «В связи с отсутствием порядка сохранения, передачи и использования нематериального наследия существуют риски, что следующие студенческие соревнования в 2023 году в Екатеринбурге вновь будут готовиться без использования имеющихся наработок и опыта»,— полагают в СП.

По результатам контрольной проверки аудиторы направили материалы в ФСБ, ФАС России, представления Минспорту России, правительству Красноярского края и КГКУ «УКС» о необходимости принятия мер в целях недопущения нарушений в будущем и привлечении ответственных лиц к ответственности. «Представления выполнены и сняты с контроля»,— уточняет СП.

Как сообщалось, за день до открытия красноярской Универсиады глава МВД России Владимир Колокольцев заявил об уголовных делах, возбужденных по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на проведение игр. Замруководителя регионального УФАС Олег Харченко позже заявлял, что около трети закупок к соревнованиям были проведены с нарушениями законодательства.

В правительстве Красноярского края и КГКУ «УКС» на запросы „Ъ-Сибирь“ не ответили. В начале марта во время визита в регион министра спорта России Олега Матыцина состоялась передача созданных к Универсиаде спортивных кластеров «Радуга» и «Сопка» в федеральную собственность.

Гендиректор Российской ассоциации спортивных сооружений Виктор Мяконьков отметил, что вопрос использования спортивных объектов — наследия крупных мероприятий — действительно серьезный, и не только в России. «Есть мировой тренд использовать временную инфраструктуру, чтобы не было избыточного строительного объема, за который кто-то должен платить»,— говорит он. Виктор Мяконьков уточнил, что спортивные объекты к соревнованиям уровня Универсиады должны соответствовать жестким требованиям по размещению сервисов и различных клиентских групп, которые по завершении игр будут не нужны: «Необходимо при проектировании сразу предусматривать два варианта использования: режимы соревнований и постсоревнований». В качестве примера господин Мяконьков привел Олимпийские игры в Лондоне, где было построено минимальное количество новых спортивных объектов, а в парках создали временные объекты. В Красноярске, по его данным, такая технология частично использовалась, но не в полной мере.

Полная окупаемость спортивных объектов к крупным мероприятиям, по оценке Виктора Мяконькова, маловероятна, но покрывать затраты на эксплуатацию они могут. В качестве успешного примера он привел возведенную к Универсиаде в Красноярске «Платинум Арену», которая, несмотря на пандемию, выходит на самоокупаемость. Господин Мяконьков не согласился с выводом СП, что опыт Универсиады в Казани не использовался в Красноярске: «Общие принципы были учтены и использовались, нельзя сказать, что это не так. Нужно учитывать специфику по дальнейшей эксплуатации зимних и летних объектов спорта. В бассейне или универсальном зале у вас больше возможностей оказать услуги населению, чем на биатлонном комплексе. Биатлонный комплекс — это затратный объект, вряд ли вы его окупите».

Дарья Решетникова