Возобновляется авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом

С 18 апреля возобновится авиасообщение Ярославля с Санкт-Петербургом, сообщили в региональном департаменте транспорта. Отправление из ярославского аэропорта Туношна в Санкт-Петербург будет осуществляться три раза в неделю до 7 июня, а далее – пять раз в неделю.

По словам директора департамента Сергея Кайгородова, авиарейсы из Ярославля в Санкт-Петербург выполняются с 2016 года. За это время по данному направлению перевезено более 64 тыс. человек.

«В связи со сформировавшимся стабильным пассажиропотоком приняли решение о привлечении на данное направление компании RusLine. Ранее она уже выполняла перелеты из ярославского аэропорта в южных направлениях и зарекомендовала себя как стабильный и надежный перевозчик»,— рассказал господин Кайгородов.

В департаменте уточнили, что стоимость билетов начинается от 3.5 тыс. руб. Продолжительность полета составляет 1 час 15 минут. Перелеты будут осуществляться на воздушном лайнере Bombardier CRJ вместимостью 50 человек.

Дарья Сабаева