Количество проверок предпринимателей в Свердловской области сократилось в 2,8 раза

В 2020 году в Свердловской области провели более 3,1 тыс. проверок в отношении предпринимателей, сообщил департамент информационной политики региона. Это в 2,8 раза меньше, чем в предыдущем году. При этом в 2020 году административные дела были возбуждены по итогам 584 проверок, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

Средняя сумма наложенных штрафов сократилась на 30%, говорится в сообщении. По словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Дениса Мамонтова, 95% проверок были внеплановыми, часто специалисты ограничивались предупреждениями. Количество вынесенных бизнесменам предупреждений в регионе в 2020 году увеличилось с 456 до 506.

«Региональные контролирующие организации разработали и применяют 88 чек-листов для самопроверки предпринимателей, которые размещены на официальных сайтах ведомств. Продолжается перевод всех региональных и муниципальных органов контроля на межведомственное информационное взаимодействие при проведении проверок. Сегодня у предпринимателей уже не запрашивают 289 документов»,— сказал господин Мамонтов.

По данным департамента, снижение проверок произошло из-за мер, принятых правительством региона. В апреле 2020 года губернатор Евгений Куйвашев утвердил план поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, документ предусматривал организационные, налоговые, финансовые, имущественные и административные направления поддержки.

Михаил Мананников