В Переславле пьяный водитель, сбивший человека, получил условный срок

Сегодня, 17 марта в городе Переславле-Залесском Ярославской области в законную силу вступил приговор в отношении водителя автомобиля Mercedes, который, находясь в состоянии опьянения, наехал на мужчину, вышедшего на помощь участникам другого ДТП, сообщили в пресс-службе областного суда. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано около 19.20 вечера 8 октября 2020 года на трассе «Москва-Холмогоры» в Переславском районе.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и преступление им совершено при следующих обстоятельствах). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно.

Согласно материалам дела, мужчина, управляя автомобилем в состоянии опьянения, не заметил находящееся впереди ДТП, пересек линию разметки, выехал на обочину, расположенную справа по ходу движения, а затем произвел наезд на пешехода, который находился на проезжей части позади своего автомобиля. В результате ДТП, здоровью пешехода был нанесен тяжкий вред.

«Пострадавшему были причинены по неосторожности травмы в виде травматической ампутации правой голени на уровне верхней трети, которая повлекла за собой потерю органа, и по этому признаку причиненный вред здоровью расценивается как тяжкий»,— говорится в решении суда.

Дарья Сабаева