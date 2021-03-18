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Александр Битаров досрочно сложил полномочия депутата Иркутской области

Коммерсантъ (Иркутск) от

Вчера на сессии заксобрания председатель совета директоров ФСК «Новый город», бывший председатель правительства Иркутской области Александр Битаров досрочно сложил полномочия депутата. Его заявление, поступившее в секретариат, зачитал спикер ЗС Александр Ведерников. В нем, в частности, говорилось, что господин Битаров отказывается от мандата в связи с большой загруженностью по основному месту работы, и что он «готов уступить место новому депутату». Самого Александра Битарова в это время на сессии уже не было. Информация о том, что депутат намерен отказаться от мандата на сессии появилась в местных телеграм-каналах во вторник. В сообщениях говорилось, что решение уйти из ЗС связано с необходимостью декларировать доходы и собственность. Ранее по этой же причине полномочия слагали депутаты Виктор Круглов и Владимир Матиенко. Избирком Иркутской области сообщил, что довыборы по округу №2 (Иркутск), по которому избрался господин Битаров, состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Александр Битаров избирался в заксобрание региона пять раз. Трижды он работал первым заместителем губернатора — в 2004-2005 гг. в команде Бориса Говорина, 2009-2010 — у Дмитрия Мезенцева и 2015-2017 — у Сергея Левченко. В правительстве Сергея Левченко должности губернатора и председателя правительства были разделены, и Александр Битаров занимал пост премьера. Его называют одним из основных спонсоров победы господина Левченко на выборах губернатора Иркутской области.

Екатерина Еременко


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