С позиции сути и юридической ответственности

Вчера законодательное собрание (ЗС) Иркутской области 26 голосами «за» и 15 «против» приняло поправки в избирательное законодательство региона, вводящие формат трехдневного голосования. Фракция КПРФ настаивала на поименном голосовании, коммунисты призывали законопроект не поддерживать. Единороссы настояли, чтобы голосование было тайным. Юристы аппарата заксобрания и представители прокуратуры настоятельно предупреждали депутатов, что если поправки не примут, а в данном случае речь идет о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным, то корпус заксобрания будет распущен. В Иркутской области в трехдневном режиме летом прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ и осенью — губернаторские выборы.

Вчера заксобрание Иркутской области рассматривало пакет поправок в избирательное законодательство, предусматривающих в том числе введение трехдневного голосования на выборах, во втором окончательном чтении. В первом чтении законопроект был принят 17 февраля только со второй попытки. Тогда депутаты фракции КПРФ активно выступили против системы трехдневного голосования, когда «три дня отводится на голосование и две ночи — на разграбление». Для принятия законопроекта необходимо было 23 голоса депутатов, но «за» проголосовали лишь 22 парламентария. Однако после перерыва депутат Олег Попов (ЛДПР) заявил, что его голос при голосовании системой не был учтен и предложил процедуру повторить. При повторном голосовании законопроект поддержали уже 25 депутатов и он прошел первое чтение.

Законопроект подразумевает внесение изменений в восемь областных законов и предполагает приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Госдума эти поправки утвердила в мае и июле 2020 года. К началу обсуждения вопроса во втором чтении в аппарат ЗС поступило требование от депутатов фракции КПРФ о поименном голосовании. «Единая Россия» направила требование о тайном голосовании. Вице-спикер ЗС Лариса Егорова («Справедливая Россия») сказала, что хотя ее подписи в числе инициаторов нет, она поддерживает поименное голосование. «Я очень сомневаюсь, что кто-то из депутатов, пройдя выборы, кого-то или чего-то здесь боится. Тем более роспуска», — отметила госпожа Егорова. При этом она выразила уверенность, что и при тайном голосовании все депутаты проголосуют «по совести». «Наше предложение по поименному голосованию вызвано в том числе и тем, что у некоторых липкие дрожащие руки иногда попадают не в те клетки, и потом приходится переголосовывать. Ну и чтобы наши избиратели знали, кто их лишил права выбора», — отреагировал на выступление госпожи Егоровой депутат Антон Романов (КПРФ). «В случае, когда одновременно заявлено требование и о поименном и о тайном голосованиии, проводится тайное», — прекратил дискуссию по процедурному вопросу замруководителя аппарата ЗС Алексей Петров.

Депутат Сергей Бренюк (КПРФ) отметил, что 70% людей не участвуют в выборах, потому что не доверяют избирательному процессу. «Если примем этот закон, таких станет 85%», — заявил господин Бренюк. По данным депутата Виталия Перетолчина («Единая Россия»), трехдневное и электронное голосование одобряет молодое поколение. «Мы должны идти в ногу со временем», — сказал он. За поправки вступился и глава избиркома Иркутской области Илья Дмитриев. «Мы все с вами видели, что трехдневное голосование действительно в период пандемии дало возможность развести потоки избирателей, на избирательных участках столпотворений не было», — сказал господин Дмитриев. Также он заметил, что ему «удивительно слышать от депутатов» о фальсификациях результатов при трехдневном голосовании. «Вы пытаетесь предлагаемые изменения в закон объяснить с позиции сути и здравого смысла», — поддержал господина Дмитриева спикер ЗС Александр Ведерников («Единая Россия»).

После этого слово дали старшему советнику прокурора Иркутской области Ольге Борисовой. Она сообщила, что законопроект разработан в том числе с учетом требований прокуратуры, так как срок его принятия был сорван. «В случае непринятия это будет неисполнение требования прокурора. Следующий шаг — обращение прокуратуры в суд для признания закона Иркутской области противоречащим российскому законодательству», — предупредила депутатов госпожа Борисова. А юрист Алексей Петров дополнил, что «речь идет о перспективе роспуска, не о какой-то политической демонстрации, а о мере юридической ответственности государственного органа субъекта федерации». «Причем законодательство устроено таким образом, что каких-то альтернативных санкций или смягчающих обстоятельств не предусматривается», — пригрозил господин Петров.

По результатам голосования 26 депутатов законопроект поддержали, 15 были против. После оглашения итогов спикер Александр Ведерников объявил, что законопроект принят и направляется на утверждение губернатору региона.

Екатерина Еременко