В Ейске задержана группа наркоторговцев

Трое мужчин и женщина, жители Староминского района Краснодарского края, задержаны в Ейске сотрудниками полиции и краевого УФСБ России по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств, сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю. У подозреваемых изъяты наркотики общим весом 240 граммов, уточнили в полиции.

По данным следствия, женщина расфасовывала наркотическое средство, а ее сообщники осуществляли сбыт путем, делая закладки в тайниках. Правоохранителями задокументировало более 30 фактов незаконного сбыта наркотических средств членами группы. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным подозреваемым – в виде заключения под стражу, сообщили в ГУ МВД.

Анна Перова, Краснодар