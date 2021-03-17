Стоимость квартир в нижегородских пятиэтажках выросла на 25%

Стоимость квадратного метра жилья в пятиэтажках Нижнего Новгорода на вторичном рынке в феврале составила 73,77 тыс. руб. подсчитали эксперты «Авито». Рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 25%.

Вместе с тем интерес нижегородцев к покупке квартир в пятиэтажках за год снизился на 14%, а объем предложения – на 34%. Доля пятиэтажных домов от всего предложения в Нижнем Новгороде составляет 23%, доля спроса — 27%.

В России в среднем спрос на вторичное жилье в пятиэтажках подрос на 4%, объем предложения сократился на 31%. Стоимость квадратного метра в среднем составила 49,7 тыс. руб.

Анастасия Еремина