Следствие по шорт-треку остановилось на мошенничестве

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение по уголовному делу заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяны Антоновой. Она обвиняется в хищении более 15 млн руб. при строительстве регионального центра по шорт-треку, хотя изначально следователи предъявляли чиновнице обвинение в превышении должностных полномочий. Также Антонову обвиняют в получении взятки от подрядчика других спортивных объектов в размере 2,2 млн руб. По делу проходят еще два фигуранта — учредитель подрядной организации «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов и экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. Расследование находится в завершающей стадии.



Следственное управление СК России по Челябинской области предъявило окончательное обвинение заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Татьяне Антоновой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Изначально Татьяну Антонову, задержанную в начале апреля 2020 года, обвиняли в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ).

Помимо нее в деле еще два фигуранта — экс-директор областного учреждения и «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов и один из руководителей ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов. Им в зависимости от степени участия предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.4 ст.159, ч.6 ст.290 и ч.1 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»).

По версии следствия, в 2018–2019 годах соучастники похитили бюджетные средства в сумме более 15 млн руб. при строительстве объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс регионального центра по шорт-треку ледового дворца “Уральская Молния”». Кроме того, Татьяна Антонова и Алексей Абаимов, по данным следствия, получили взятки в размере 2,2 млн и 1,5 млн соответственно от руководителя подрядной организации за заключение и оплату контрактов на строительство других спортивных объектов в регионе. Ранее сообщалось, что речь идет о биатлонном комплексе для спортивной школы олимпийского резерва №1 имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Директор «Челябоблинвестстроя», легализуя незаконные средства, купил дорогостоящий автомобиль, сообщает СК.

Как ранее сообщала прокуратура Челябинской области, в результате совместной с Контрольно-счетной палатой проверки было установлено, что при строительстве центра по шорт-треку было принято и оплачено фактически отсутствующее на объекте оборудование и невыполненные работы, также оказалась завышена стоимость части поставленного оборудования. Тогда ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, оценили в 50 млн руб. Всего на строительство спортивного объекта из региональной казны направили 367 млн руб.

Замминистра и руководителя областного учреждения, отвечавшего за приемку работ по контрактам на строительство социальных объектов, задержали в апреле 2020 года и поместили под стражу. До сих пор они находятся в следственном изоляторе. Совладельца компании «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова арестовали раньше чиновников — в феврале 2020 года, но через несколько месяцев выпустили из под стражи под залог 1,5 млн руб.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Татьяна Антонова работала в министерстве строительства Челябинской области с 2014 года сначала в должности ведущего специалиста отдела топлива и газоснабжения управления инженерной инфраструктуры, затем в качестве заместителя начальника управления строительства и начальника управления капитального строительства. В октябре 2019 года постановлением губернатора Челябинской области назначена на пост заместителя министра. На время следствия госпожу Антонову отстранили от должности.

Юлия Гарипова