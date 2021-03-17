Компания Huawei выпустила «Белую книгу по инновациям и интеллектуальной собственности-2020»

Презентация новой «Белой книги по инновациям и интеллектуальной собственности» состоялась в рамках форума, посвященного перспективам этого направления деятельности в 2021 году и последующие годы, который проходил в штаб-квартире компании в Шэньчжэне. В этом документе, описывающем деятельность Huawei в сфере управления инновациями и интеллектуальной собственностью до 2010 года, представлены данные и основные этапы, связанные с инвестициями Huawei в НИОКР с 1990-х годов.

Сун Люпин, директор по юридическим вопросам компании Huawei, отметил в своем докладе на форуме: «Мы хотим показать историю наших инноваций за последние 30 лет и продемонстрировать свою приверженность уважению и защите интеллектуальной собственности на протяжении долгих лет, а также наш вклад в эту сферу. “Белая книга” поможет прояснить, как Huawei стала той компанией, которой она является сейчас».

Как отмечено в документе, Huawei превратилась в одного из крупнейших мировых патентообладателей благодаря постоянным инвестициям в инновационную деятельность. К концу 2020 года Huawei владела свыше 100 тыс. действующих патентов, входящих более чем в 40 тыс. патентных семейств по всему миру.

Джейсон Дин, глава департамента прав интеллектуальной собственности Huawei

Джейсон Дин, глава департамента прав интеллектуальной собственности Huawei, заявил: «С момента основания компании Huawei инновации составляли основу ее деятельности. В “Белой книге-2020” указано количество патентных заявок, поданных Huawei, а также описана научно-исследовательская и инновационная деятельность компании с конца 1990-х до начала 2000-х годов». Он также отметил: «С точки зрения мирового объема патентных заявок в начале 2000-х годов компания Huawei находилась на одном уровне с другими лидерами отрасли, и сегодняшний успех Huawei стал результатом ее долгосрочных инвестиций в инновации и НИОКР».

Huawei подала свою первую патентную заявку в Китае еще в 1995 году, а в США — в 1999 году. В 2008 году Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) поместила Huawei на первое место по количеству патентных заявок, впервые поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ). В 2019 году Huawei заняла второе место в Европе и десятое в США по количеству выданных патентов. Компания также является крупнейшим патентообладателем в Китае.

Господин Дин отметил, что, по оценкам компании Huawei, в период с 2019 по 2021 год будет получен доход от лицензирования патентов в размере примерно 1,2–$1,3 млрд. Он также заявил, что для каждого многорежимного смартфона 5G Huawei предложит разумную ставку лицензионных платежей от цены продажи телефонов в размере не более $2,5 за единицу товара.

«Huawei внесла наибольший вклад в развитие стандартов 5G и следует справедливым, разумным и исключающим дискриминацию принципам (FRAND), когда речь идет о лицензировании патентов. Мы надеемся, что ставка лицензионных платежей, о которой мы объявили сегодня, ускорит внедрение 5G благодаря предоставлению разработчикам 5G более прозрачной структуры затрат, которая определит их инвестиционные решения в будущем»,— добавил господин Дин.

Фрэнсис Гарри, эксперт, ранее занимавший должность генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности, также выступил на мероприятии: «Предлагая свою структуру лицензионных платежей для основных стандартообразующих патентов (SEP) 5G, компания Huawei способствует повсеместному принятию и использованию стандартов, призванных обеспечить совместимость, надежность и прозрачную конкуренцию, а также обоснованный уровень дохода от инвестиций в НИОКР».

Господин Сун отметил, что Huawei планирует регулярно объявлять о дальнейших инновациях и деятельности в области интеллектуальной собственности. Благодаря этому общественность будет лучше понимать, как Huawei ведет свою работу в этой области. Такой подход станет частью более широкой программы компании, нацеленной на повышение открытости и прозрачности для общественности.