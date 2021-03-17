В Ростовской области начался весенний сев

На юге Ростовской области стартовали весенне-посевные работы, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Отмечается, что общая посевная площадь яровых культур в регионе составит 1,7 млн га.

Уточняется, что в Сальском, Песчанокопском, Кагальницком, Егорлыкском и Зерноградском районе уже засеяно более 8 тыс. га зернобобовыми культурами и яровым ячменем. «Практически все районы Ростовской области включились в проведение весенних полевых работ. Аграрии используют каждый погожий день для мероприятий по подкормке озимых культур и закрытию влаги»,— сказано в сообщении. В яровом севе будут задействованы около 30 тыс. тракторов, 16,7 тыс. сеялок, порядка 19 тыс. культиваторов и 5,3 тыс. борон.

Сейчас в области заготовлено более 91 тыс. т семян, что составляет более 96% от необходимых объемов. Для подкормки озимых в хозяйствах региона имеется около 160 тыс. т удобрений, более 77% от плана на первое полугодие.

Наталья Шинкарева