Ученый из Ижевска Олег Шаврин ушел из жизни

Почетный гражданин Ижевска, доктор технических наук и профессор ИжГТУ Олег Шаврин скончался на 86 году жизни. Прощание с ним состоится в 11:00 19 марта на ул. Олега Кошевого, 16, сообщает пресс-служба вуза.

Отметим, что Олег Шаврин более 47 возглавлял в ИжГТУ кафедру «Производство машин и механизмов», а с 1983 по 1987 годы работал ректором ИМИ-ИжГТУ. Также он дважды получал Государственную премию Удмуртии и премию правительства республики и Союза НИОО имени М.Т. Калашникова. Кроме того, господин Шаврин имеет звания человека года Удмуртии, почетного оружейника, заслуженного деятеля науки и техники РФ, а также является кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.