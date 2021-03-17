«Зарплата.ру»: 30% екатеринбуржцев получают «серую» зарплату

В первом квартале 2021 года 30% из опрошенных работающих жителей Екатеринбурга получали «серую» зарплату, с которой не отчисляются налоги, следует из опроса сервиса «Зарплата.ру». Еще 29% екатеринбуржцев признались, что никогда не получали официальную зарплату.

Опрос проводился с 10 по 14 марта. В нем приняли участие более 1,2 тыс. человек в возрасте от 22 до 55 лет из 253 городов России. По данным опроса, с начала года «серую» зарплату получал 31% опрошенных россиян. Из них 11% рассказали, что не имеют и минимального официального оклада, остальные получают «серую» зарплату и небольшую декларируемую часть.

В то же время 29% россиян сообщили, что работодатель задерживает им выплаты, а 39% — никогда не были трудоустроены официально. «Реальные доходы россиян серьезно упали в пандемию — по некоторым оценкам падение составило до 30%. Многие потеряли работу или месяцами не могли получить положенную им зарплату, немало компаний особенно в сфере малого бизнеса закрылось, не пережив затяжной локдаун»,— сказала HR-менеджер сервиса Екатерина Чувашевская.

По ее словам, сильнее всех в пандемию пострадали гостиничный бизнес, туризм, авиаперевозки, общепит, розничная торговля, сфера развлечений и спорта. При этом сейчас бизнес постепенно оживает, однако «серые» зарплаты продолжат платить в сферах недвижимости, сельского хозяйства, услуг и ритейла, добавила госпожа Чувашевская.

Михаил Мананников