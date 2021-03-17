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Муниципальный долг Удмуртии за январь сократился на 110 млн рублей

На 1 марта 2021 года муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии составил 6,63 млрд руб. Это на 110 млн руб. меньше значения начала февраля, сообщает пресс-служба минфина республики.

Отметим, что бюджетные кредиты составляют 423,6 млн руб. или 6% от общего объема муниципального долга. Их объем за месяц не изменился. Кредиты, полученные от кредитных организаций, составляют 94% от суммы долга или 6,21 млрд руб., что на 110 млн руб., чем месяцем ранее.

«Из бюджета республики муниципальным образованиям предоставлялась финансовая помощь на компенсацию уплаченных процентов по коммерческим кредитам. Просроченная задолженность по муниципальному долгу и расходам на его обслуживание отсутствует»,— подчеркнули в минфине.

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