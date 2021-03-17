Госдолг Удмуртии за февраль сократился на 650 млн рублей

На 1 марта 2021 года государственный долг Удмуртии составил 63,59 млрд руб. Это на 650 млн руб. меньше значения на 1 февраля, сообщает пресс-служба минфина республики.

Отметим, что бюджетные кредиты составляют 38% от общего объема госдолга или 24,29 млрд руб., кредиты, полученные от кредитных организаций, — 54% или 34,3 млрд руб., что на 650 млн руб. меньше, чем месяцем ранее, обязательства по ценным бумагам — 8% или 5 млрд руб. Расходы на обслуживание госдолга на 1 февраля составили 336 млн руб., просроченная задолженность отсутствует.

«В феврале 2021 года погашены кредиты от кредитных организаций в сумме 5 млрд руб. в соответствии со сроками платежей за счет привлечения коммерческих кредитов в сумме 4,35 млрд руб. и за счет собственных средств бюджета в сумме 650 млн рублей. В результате объем республиканского долга за февраль уменьшился на 650 млн руб.»,— отметили в минфине.