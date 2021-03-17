Руководителя фирмы «Респект» задержали в Красноярске по делу об отравлении учеников

В Красноярске по делу об отравлении детей в школах задержали директора ООО «Респект», сообщает пресс-служба краевого управления СКР. Предприятие занимается первичной переработкой и упаковкой овощей.

Директор компании скрывалась от следователей. После опубликованной в СМИ информации о ее розыске, женщина связалась со следователем и 17 марта пришла на допрос, где ей предъявили обвинение. «Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу»,— уточняет ведомство.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года у 114 детей в 27 школах отравились. У них выявили иерсиниозную инфекцию. Было возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По предварительной версии следствия, склады кооператива «Аленушка» и цеха ООО «Респект» стали источником распространения возбудителя иерсиниоза. Было установлено, что продукты хранились с нарушением требований, в помещениях не осуществлялся контроль за санитарно-техническим состоянием, отсутствовали испытания изготавливаемой продукции из овощей.

На этой неделе главе сельскохозяйственного кооператива, который поставлял овощи для столовых в школы, предъявили обвинение по делу о массовом отравлении. В отношении него была избрана мера пресечения в виде «запрета определенных действий».

После инцидента власти Красноярского края заявили об ужесточении надзора в сфере организации питания школьников. Планируется создать реестр добросовестных поставщиков продуктов. 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал массовое отравление детей недопустимым.

Екатерина Лукашевич