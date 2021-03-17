В Краснодаре могут создать единый логистический комплекс для закупки продуктов в школы и детсады

Глава Краснодара Евгений Первышов выступил с инициативой создать единый муниципальный логистический комплекс, который займется закупкой продуктов питания для соцобъектов города. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Таким образом планируется сократить объем некачественной продукции в школах и детских садах. «Централизованно закупкой занимается только Комбинат школьного питания №1 и два-три частных КШП. Другие школы и детсады работают напрямую с поставщиками. Такие мелкие заказы хороший крупный производитель выполнять не станет», - написал глава.

По его словам, предложенная система уже доказала свою эффективность в советский период.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года Роспотребнадзор проверил 206 образовательных организаций, 19 организаторов питания, 55 поставщиков пищевых продуктов на предмет соблюдения норм организации школьного питания. В итоге было составлено 111 административных протоколов: 70 - в отношении школ, 8 - в отношении операторов питания, 33 протокола в отношении поставщиков.

22 января 2021 года на Кубани по требованию прокуратуры привели в соответствие нормам примерное меню для учеников 1-4 классов. В ходе проверки выяснилось, что в плане питания была предусмотрена замена говядины на оленину, репы – на брюкву, масса порции блюд также не всегда была обоснована

Наталья Решетняк