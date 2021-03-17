Экс-депутат краевого парламента, избивший DJ Smash, вернется в политику

Экс-депутат краевого заксобрания Александр Телепнев, избивший DJ Smash в Перми, решил вернуться в политику и общественную деятельность. Об этом господин Телепнев рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram сегодня в видеообращении. Экс-парламентарий отметил, что много лет занимался общественной работой в Пермском крае. «Я думаю, сделаю еще много на благо нашего города, края, на благо моего родного района. Конечно, у меня есть практический опыт, он будет востребован. Я буду заниматься политикой, общественной работой. Это моя жизнь, это часть меня. Я еще вернусь», — заявил Александр Телепнев.

Александр Телепнев и его приятель промоутер Сергей Ванкевич в феврале 2018 года избили музыканта DJ Smash (Андрей Ширман) в пермском ночном клубе. В июле 2018 года господ Телепнева и Ванкевича осудили за причинение музыканту вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Оба получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В 2019 году Сергей Ванкевич и Александр Телепнев освободились из колонии-поселения. В середине октября того же года Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение DJ Smash и господином Телепневым. Также диджей добился взыскания с обидчиков свыше 11 млн руб.