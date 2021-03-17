«Россети Тюмень» планируют обновить 30 подстанций для Самотлорского месторождения

Нижневартовский филиал «Россети Тюмень» приступил к масштабной ремонтной кампании, направленной на повышение качества электроснабжения Самотлорского месторождения нефти (расположено в восточной части ХМАО-Югры), сообщили в компании. Инвестиции составят 35 млн руб.

В рамках кампании планируется обновить 30 подстанций, снабжающих электроэнергией территорию Самотлорского месторождения. В частности, энергетики отремонтируют 8 трансформаторов, 17 выключателей и 32 разъединителя.

На подстанции «Самотлор» будут установлены современные цифровые датчики системы телеизмерения. «Это обеспечит онлайн доступ к показателям качества электроэнергии и улучшит оперативно-технологическое управление. Устаревшие счетчики электроэнергии заменят на интеллектуальные многофункциональные измерители, которые вычисляют более 2 300 параметров сети»,— говорится в сообщении.

Своевременное техническое обслуживание и ремонт энергообъектов сведут к минимуму вероятность нарушений и отказов в работе электроустановок, а также позволят продлить срок эксплуатации дорогостоящего оборудования. Таким образом энергетики «Россети Тюмень» повысят надежность электроснабжения

По данным компании, Самотлорское месторождение нефти является седьмым по размеру в мире. За 56 лет эксплуатации на нем было построено более 20 тыс. скважин, добыто более 2,8 млрд тонн нефти и около 377 млрд куб. метров газа.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети». Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км, включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Алексей Буров