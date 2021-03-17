В Казани осудили обвиняемых по делу о хищениях акций «Газпрома»

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор Линуру Муртазину и Павлу Ефремову, которые проходят по делу о хищениях акций «Газпрома», принадлежащих принадлежали воспитанникам детдомов. Об этом сообщает «Татaр-инфоpм».

По данным следствия, с 2008 года на протяжении девяти лет осужденные находили родственников умерших воспитанников детдомов и оформляли на них их акции «Газпрома» в качестве наследства. Акции были получены на основании приказа президента Татарстана. Следствие установило, что родственники покойных не принимали участия в жизни и воспитании сирот, в связи с этим у них не было права на наследство ценных бумаг. Но осужденные убеждали их в обратном. Затем родственники оформляли на фигурантов доверенности, и те обманом завладевали наследством, а акции присваивали.

Господину Ефремову дали девять лет колонии общего режима. Также его оштрафовали на 200 тыс. руб. Господину Муртазину дали столько же лет колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 150 тыс. руб. Вину осужденные не признали.

"Ъ-Казань"